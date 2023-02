Każdy pojazd składa się z wielu elementów, które wpływają na działanie samochodu. Wszystkie jego części ulegają eksploatacji i awariom. Nie inaczej jest z katalizatorem. Jeżeli układ napędowy działa poprawnie służy on przez około 100 000 kilometrów. Jednak do uszkodzenia katalizatora może dojść nie tylko przez wyeksploatowanie. Warto poznać przyczyny i efekty poszczególnych awarii.

Główne przyczyny awarii katalizatora

Uszkodzenie katalizatora nie jest wbrew pozorom łatwe. Są skonstruowane do pracy w trudnych warunkach. Jednak czasem dochodzi do wyeksploatowania, które wymuszają oddanie katalizatora do skupu. Jedną z częstszych przyczyn awarii jest wywołanie szoku termicznego, przez gwałtowną zmianę temperatury. Zazwyczaj można to wywołać jeżeli mocno rozgrzany reaktor katalityczny zetknie się z głęboką, zimną kałużą. Katalizator można też uszkodzić mechanicznie poprzez uderzenie nim w wysoki próg lub krawężnik. Do awarii różnych elementów pojazdu może dojść, jeżeli pozostaną zaniedbane inne usterki. W przypadku katalizatora, dotyczy to m in. silnika lub układu wtryskowego. Na terenie Polski częstą przyczyną awarii jest nieprawidłowe działanie instalacji LPG. Do uszkodzenia katalizatora doprowadza zbyt bogata mieszanka i nieprzetworzona w odpowiednim stopniu siarka. Dlatego, należy zadbać o odpowiednie wyregulowanie instalacji gazowej.

Co zrobić z uszkodzonym katalizatorem?

Oczywiście, najlepszą opcją jest unikanie sytuacji, które mogą doprowadzić do uszkodzenia katalizatora. W takim przypadku, należy rozsądnie korzystać z pojazdu i nie lekceważyć podejrzanych objawów. Jednak, jak zostało wspomniane powyżej, ta część samochodu, jak każda inna, z czasem ulega wyeksploatowaniu. Katalizator można oddać do regeneracji lub sprzedać go w skupie. Nie raz druga opcja okazuje się bardziej opłacalna. Takie miejsca jak Skup katalizatorów samochodowych Schredder przyjmą zużyty reaktor katalityczny. Na miejsce takiego komponentu mechanik może zamontować nową część lub regenerowaną. Zdecydowanie odradza się montaż katalizatorów, które nie przeszły naprawy, ponieważ mogą bardzo szybko ulec awarii. Dlatego lepiej jednorazowo wydać więcej na pewny komponent, niż w krótkim czasie dokonywać kolejnej wymiany. Cena samego katalizatora będzie różnić się zależnie od rocznika samochodu.