Od czego zacząć budowę domu?

Stawianie własnego domu jest rzeczą bardzo ekscytującą i zdecydowanie wartą przeżycia. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że będzie to od nas wymagać dużo zaangażowania i organizacji obejmującej zarówno budżet, jak i sprawy związane z logistyką przedsięwzięcia. Pierwszym krokiem jest zdobycie działki i załatwienie wszelkich formalności.

Jakie formalności są potrzebne do rozpoczęcia budowy domu?

Każda budowa domów w Poznaniu, czy też innym mieście wymaga od inwestora dużego zaangażowania. W pierwszej kolejności należy mieć działkę. W tym celu należy ją zakupić. Następny krok to stworzenie projektu domu, który mamy zamiar postawić. Ważne, aby zrobić to najpierw, bo wtedy zorientujemy się, czy potrzebujemy pozwolenia na budowę, czy też wystarczy zgłoszenie.

Kolejny krok to otrzymanie pozwolenia na budowę. Jeśli nasz dom nie przekracza określonej ilości m2 w podstawie wystarczy zgłosić budowę do właściwego urzędu i odczekać 60 dni. Jeśli nie zostanie w tym czasie wysłany sprzeciw, możemy rozpocząć budowę 61 dnia od przekazania zgłoszenia. Jeśli zdecydowaliśmy się na większy dom i złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę, czekamy około 30 dni i otrzymujemy jasny sygnał do rozpoczęcia prac budowlanych.

Czy warto zatrudniać specjalistów?

Zdecydowanie warto. Profesjonalna firma budowlana w Gnieźnie zajmie się wzniesieniem naszego budynku od wylania fundamentów aż po sam dach i jego pokrycie. Ogrom pracy organizacyjnej, kupowanie materiałów, organizowanie ekip i dopilnowanie wszystkiego będzie nas kosztowało nie tylko więcej pieniędzy, ale też czasu i nerwów.

Niestety nie da się na budowie przewidzieć absolutnie wszystkiego, dlatego dla własnego zdrowia, warto to zadanie zlecić ekspertom, którzy wszystko wykonają znacznie szybciej niż my ze względu na swoje doświadczenie. Powierzając dom specjalistom mamy też pewność, że zostanie on wybudowany według aktualnych przepisów budowlanych, co jest dziś szalenie istotną kwestią. Jeśli samodzielnie będziemy wykonywać wszystkie etapy, coś nam może po drodze umknąć.