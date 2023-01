Oleje przekładniowe – co warto o nich wiedzieć? - otopr.pl

Olej przekładniowy jest używany w skrzyniach biegów zarówno tych automatycznych, jak i manualnych. Dzięki niemu ta część samochodu może działać bez problemu. Warto wiedzieć, jaki olej przekładniowy wybrać, a także jak często go należy wymieniać. Te informacje znajdziesz w poniższym artykule.

Kiedy należy wymieniać olej przekładniowy?

Olej przekładniowy powinien być zmieniany co 60 lub 80 tysięcy kilometrów. W niektórych autach, a zwłaszcza tych z automatyczną skrzynią biegów ten płyn wymieniany jest do 100 tysięcy kilometrów. Należy jednak sprawdzać, czy nie wycieka oraz jaki jest jego stan po roku jeżdżenia pojazdem. Na stan oleju przekładniowego ma wpływ styl jazdy, a także rodzaj przekładni oraz jej szczelność. Jeśli olej przekładniowy wycieka, należy wymienić cały mechanizm w skrzyni biegów.

Profesjonalne i ogólnie dostępne oleje przekładniowe posiadają odpowiednie oznaczenia, dzięki którym kupujący wiedzą, jakiej lepkości jest dany produkt. Należy dobrać go do typu pojazdu, a także skrzyni biegów. Inny olej będzie odpowiedni do skrzyni manualnej, a inny do automatycznej. Dodatkowo konieczna jest znajomość modelu pojazdu, by olej nie był zbyt lepki. W takiej sytuacji zmiana biegów może być problematyczna, a także mechanizm zmiany biegów może nie działać prawidłowo. Z kolei zbyt mała lepkość sprawi, że elementy skrzyni biegów nie będą odpowiednio chronione przed tarciem i wysoką temperaturą. Dobrej jakości oleje są sprawdzane pod kątem lepkości oraz wytrzymałości na wysokie temperatury. Można zakupić je w baniakach lub mniejszych opakowaniach do samodzielnej wymiany w przydomowym warsztacie.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie oleju przekładniowego?

Przed kupnem oleju do przekładni konieczne jest sprawdzenie oznaczeń, w tym również jego lepkości oraz wytrzymałości na wysokie temperatury. Dobrze dobrany olej sprawi, że skrzynia biegów będzie odpowiednio działała. W profesjonalnych sklepach z częściami samochodowymi można zapytać o oleje dobrej jakości, a także filtry samochodowe.