Oleje silnikowe - czym charakteryzują się dobre? - otopr.pl

Odpowiednie dbanie o jednostkę napędową oznacza między innymi regularną wymianę oleju silnikowego. Aby jednak efekt był taki jak tego oczekujemy warto korzystać jedynie z dobrych olejów silnikowych, które posiadają odpowiednie parametry. Po czym poznać więc dobre oleje silnikowe?

Na jakie oleje silnikowe warto postawić?

Gdy przychodzi do wyboru odpowiedniego oleju wiele osób nie wie do końca co zrobić, gdyż istnieje wiele ich marek. Jednym z bardziej pewnych wyborów są oleje silnikowe Total. Pochodzą one od uznanego, francuskiego producenta, który należy do jednych z największych przedsiębiorstw petrochemicznych.

Na rynku znaleźć można również oleje przekładniowe Total i wiele innych rodzajów środków smarujących, które również należy regularnie wymieniać. Mowa tu szczególnie o oleju w skrzyni biegów, który także się zużywa i pomimo zaleceń producentów wymiana go może być konieczna i warto ją wykonywać, gdy zależy nam na jak najdłuższej eksploatacji.

Jakie są rodzaje olejów silnikowych?

Oleje silnikowe mają naprawdę wiele rodzajów. Przede wszystkim dzielimy ich na to z czego powstają. Wyróżnia się oleje mineralne pochodzące od produktów ropy naftowej, półsyntetyczne, które w składzie mają również oleje tworzone chemicznie, a także oleje w pełni syntetyczne. Oprócz tego oleje dzielą sie poprzez to do jakiej klasy lepkości należą. Spotkamy 6 klas zimowych i 8 letnich. Letnie to 8, 12, 16, 20, 30, 40, 50 oraz 60, a zimowe to kolejno 0W, 5W, 10W, 15W, 20W i 25W. Oznaczają one zdolność do pracy w danych temepraturach.

Po czym poznać dobry olej silnikowy?

By wybrać dobry olej silnikowy trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę na lepkość. Nie oznacza to jednak tego, że jest uniwersalna wartość, która najlepiej sprawdza się we wszystkich jednostkach napędowych. To jakie klasy lepkości powinien mieć olej określa producent danego silnika. Aby wybrać dobry olej silnikowy trzeba więc po prostu zapoznać się z rekomendacjami producenta danej jednostki napędowej.