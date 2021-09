Opakowania foliowe – gdzie je zamawiać?

Twoja firma potrzebuje opakowań foliowych? Sprawdź porady dotyczące wyboru najlepszych opakowań oraz ich dostawcy. O czym warto pamiętać?

Opakowania foliowe są obecnie używane bardzo często. Ze względu na swoje właściwości folie uznawane są za jeden z najlepszych typów materiałów opakowaniowych, chociaż obecnie coraz częściej wskazuje się na ich trudne przetwarzanie i ogranicza się ich zużycie. W wielu obszarach są one jednak nadal niezbędne, aby zapewnić odpowiednią ochronę dla towarów i umożliwić ich bezpieczną dostawę do klienta.

Jakie opakowania foliowe wybrać?

Do kategorii opakowań foliowych wlicza się pełna gama produktów gotowych. Dodatkowo opakowania foliowe mogą być wykonane na indywidualne zamówienie, co jeszcze bardziej poszerza ich zastosowanie.

Wybierając opakowania z folii, należy zatem zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników, wśród których znajdują się między innymi:

Rodzaj produktu

Wymiary produktu

Sposób przechowywania produktu

Wymagana ochrona produktu

Warunki transportowe

Metoda zabezpieczenia produktu

Aby spełnić powyższe wymagania, producenci opakowań foliowych oferują je w wielu wariantach. Jakie rodzaje opakowań foliowych stosowane są obecnie najczęściej?

Rodzaje opakowań foliowych

Aktualnie używane opakowania foliowe można podzielić na kilka różnych rodzajów:

Woreczki i torebki foliowe

Najczęściej używane opakowania i torebki foliowe na rolce – https://kompol.pl/kategoria/worki-i-woreczki-foliowe/ Do ich wykonania stosowane są różne rodzaje folii, w tym folia polietylenowa oraz folia polipropylenowa. Tego typu opakowania mogą być wykonane z perforacjami, zakładkami, klapkami, zamknięciami na taśmę klejącą lub strunę.

Foliopaki kurierskie

Rodzaj worków foliowych, które przeznaczone są do pakowania produktów do wysyłki kurierem. Są grubsze i nieprzezroczyste, co powoduje, że dobrze chronią zawartość.

Rękawy foliowe

Rodzaj materiałów opakowaniowych w formie rękawa, które najczęściej używane są z automatami pakującymi.

Foliowe torby reklamowe

Reklamówki to rodzaj popularnych opakowań reklamowych używanych na zakupy. Mogą mieć różne kształty oraz rodzaje uchwytów, na przykład dogrzewane uszy.

Opakowania foliowe – gdzie zamawiać?

Obecnie opakowania foliowe w wielu wariantach mogą być zamówione bezpośrednio u producentów.

Poza opakowaniami bez nadruków dostępne są także opakowania razem z nadrukami wykonanymi na zlecenie klienta, na przykład z logo.

Zamówienia na gotowe i personalizowane opakowania foliowe można składać obecnie za pośrednictwem internetu, co znacznie ułatwia zakupienie niezbędnych opakowań do każdego typu produktu.