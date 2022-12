Osuszanie kondensacyjne — kiedy się je stosuje?

Osuszanie kondensacyjne to profesjonalna usługa. Pomaga rozwiązać uciążliwe problemy z wilgocią w zalanych pomieszczeniach. Na czym polega i kiedy stosuje się osuszanie kondensacyjne?

Na czym polega osuszanie kondensacyjne?

Profesjonalne osuszanie budynków to kompleksowa usługa polegająca na pozbyciu się niechcianej wilgoci z wnętrz. Zalanie mieszkania lub domu spowodowane przypadkową awarią, lub nieszczęśliwym zdarzeniem, przynosi wiele trudnych do usunięcia uszkodzeń. Jednym z nich jest zawilgocenie ścian. Usunięcie wilgoci z budynku na własną rękę jest bardzo trudne, czasami nawet niemożliwe. Szczególnie wtedy, gdy skala zalania była naprawdę duża, lub została spowodowana niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Osuszanie kondensacyjne polega na odpowiednim wykorzystaniu zjawisk fizycznych. Do wykonania usługi stosuje się nowoczesne sprzęty, pozwalające w szybki sposób pozbyć się problemu. W pierwszej kolejności pomieszczenie musi zostać wyziębione. Kiedy wilgotne powietrze ochłodzi się, zacznie się skraplać w urządzeniu, dzięki czemu skutecznie będzie można usunąć je na zewnątrz budynku. Czas trwania osuszania jest różny. Zależy od wielkości pomieszczenia i stopnia występującej w nim wilgoci. Warto skorzystać z porady i wsparcia profesjonalnej firmy, aby pozbyć się problemów, jak najszybciej.

Kiedy stosuje się osuszanie kondensacyjne?

Osuszanie kondensacyjne to usługa przeznaczona do każdego rodzaju wnętrz. W ofercie firmy Dom Doktor — osuszanie i remonty po zalaniach są oferowane zarówno dla dużych budynków użyteczności publicznej, typu szpitale czy szkoły, jak również dla prywatnych właścicieli domów i mieszkań. Czasami wilgoć występuje tylko na jednej ze ścian, na suficie lub podłodze. Ważne, żeby osuszanie wykonać w możliwie jak najkrótszym czasie od wystąpienia zalania. Im dłużej ściany narażone są na działanie wilgoci, tym gorzej. Mogą wtedy powstawać liczne miejsca do rozwoju grzybów i pleśni. Przebywanie w zawilgoconych pomieszczeniach, szczególnie długotrwałe, może mieć wiele niekorzystnych skutków dla zdrowia. Wilgoć w pomieszczeniach powoduje rozwój różnych chorób i zaostrzenie się alergii. Jest to szczególnie niebezpieczne dla dzieci, jak i osób starszych. Dlatego nie należy ignorować nawet najmniejszych plam, występujących na ścianie i jak najszybciej skorzystać z usług fachowców.