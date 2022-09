Palnik stanowi serce każdego pieca. W nim ma miejsce proces spalania paliwa. Od jego konstrukcji zależy efektywność cieplna i trwałość urządzenia. Odpowiada ponadto za czystość spalin, stopień wykorzystania paliwa oraz bezpieczeństwo użytkowników. Przez ostatnie lata wprowadzono wiele nowoczesnych rozwiązań w kotłach, również w zakresie stosowanych palników. Dowiedz się, czym jest i jaką rolę odgrywa palnik!

Funkcje i znaczenie palnika

Palniki we współczesnych kotłach na pelet są często wyposażone w ruszt wykonany ze stali nierdzewnej. Mają również elektryczną zapalarkę, która samoczynnie rozpala ogień. To urządzenia, które są wyposażone w dodatkowe elementy, wspomagające rozpalania i spalanie opału, ale również wygaszania ogania i podawania paliwa. Każdy palnik ma ponadto odpowiedni system, który służy jako zabezpieczenie przed pożarem. Może on ponadto mieć dodatkowe funkcje, takie jak:

czujnik temperatury

fotokomórka

automatyczne oczyszczanie rusztu

czujnik poziomu paliwa

Palnik na pelet ma ogromne znaczenie dla sprawności, wydajności i bezpieczeństwa jego pracy. Jego niezawodność sprawia, że spalanie paliwa odbywa się efektownie, bez ingerencji człowieka. Pracą nowoczesnego palnika kieruje sterownik. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uruchamiania i wygaszania pieca, zależnie od potrzeb.

Montaż palnika peletowego

Zmieniające się warunki na rynku paliw i wymagania środowiskowe sprawiają, że na znaczeniu zyskują ekologiczne rozwiązania. Jednym z nich jest kocioł na biomasę. Jego montaż jest możliwy nawet w stosunkowo nowym obiekcie, w którym kilka lat wstecz zamontowano inny rodzaj pieca. Jak wskazują specjaliści firmy Heat Sources można go bowiem zmodernizować i zainstalować w nim palnik na pelet.

Palnik taki może być zamontowany niemal do każdego urządzenia. W przypadku kotłów na paliwa stałe dodatkowo montuje się drzwiczki, np. w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się palnik retortowy. Obok kotła stawiany jest pojemnik na pelet i łączy go z podajnikiem.

Wybór odpowiedniego palnika wymaga zwrotnia uwagi na kilka czynników. Ważna jest przede wszystkim funkcja autoczyszczenia palnik, wygoda konserwacji pieca i dostęp do kluczowych podzespołów, bezpieczeństwo użytkowania. Znaczenie może mieć też klapka przeciwpożarowa.