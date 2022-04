Pielęgnacja cery – jaką rolę odgrywa w niej serum do twarzy?

Codzienna pielęgnacja naszej twarzy powinna opierać się na kilku etapach. Użycie samego produktu do oczyszczenia cery nie da spekakularnych efektów zwłaszcza, gdy jesteśmy posiadaczkami skóry tłustej bądź skłonnej do niedoskonałości. Do swojej kosmetyczki warto dołączyć również serum do twarzy. Jaką rolę odgrywa ono w pielęgnacji cery? Podpowiadamy.

Czym jest serum do twarzy?

Serum do twarzy jest kosmetykiem, który spełnia podobną rolę, jak krem nawilżający. Działa jednak o wiele bardziej efektywnie, ponieważ wnika w głębsze warstwy skóry. Jego główne składniki czynne są tak mocno skoncentrowane, że serum doskonale sprawdzi się w walce ze zmarszczkami, przebarwieniami czy nadmiernym wydzielaniem sebum. Zadziała również kojąco na pojawiające się ewentualne obrzęki. Zwykle ma lekką, bardziej wodnistą konstystencję niż krem. Dzięki temu o wiele łatwiej można go rozprowadzić i szybciej się wchłania.

Dobry kosmetyk powinien mieć w całości naturalny skład. Dzięki temu będzie o wiele bardziej efektywne, lecz również zdrowe i bezpieczniejsze dla skóry. W składzie powinien znaleźć się między innymi kwas hialuronowy, witamina C czy aloes. Wyższe stężenie ekstraktów roślinnych, takich jak wyciąg z brahmi, morwy czy neem to gwarancja skutecznego działania.

Czy serum do twarzy jest ważne?

Serum z witaminy C pozwala na intensywną pielęgnację skóry twarzy. Jego wieloaspektowe i wieloetapowe działanie zbawiennie wpływa na stan cery oraz jej wygląd i kondycję. Naturalne produkty zwalczają wszelkiego rodzaju problemy skórne. Spowalniają także procesy starzenia poprzez pobudzenie syntezy kolagenu. Działają również antybakteryjnie i przeciwzapalnie, co szczególnie przyda się w przypadku skóry skłonnej do trądziku i powstawania niedoskonałości. Do tego intensywnie nawilżają, odżywiają i regenerują. Efektem jest napięta, jędrna i pełna blasku cera.

Jak wybrać odpowiednie serum do twarzy?

Zanim sięgniemy po konkretne serum do twarzy, powinniśmy ocenić kondycję i potrzeby naszej skóry. Nie każdy kosmetyk sprawdzi się bowiem przy każdym rodzaju cery. Dla posiadaczy tej naczynkowej dobrze sprawdzi się serum z witaminy C. Poprawi ono koloryt skóry i świetnie poradzi sobie z powstającymi obrzękami.

Dla osób z cerą dojrzałą polecane są naturalne produkty z zawartością kwasu hialuronowego. Doskonale ujędrniają i wygładzają skórę, a także poprawiają owal samej twarzy. Cera tłusta świetnie przyjmie ekstrakty z neem oraz tulsi, a ta przesuszona zostanie odpowiednio nawilżona dzięki zawartości miodu i propolisu.