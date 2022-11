W ostatnim czasie hitem wśród wszystkich urządzeń do ogrzewania domu stają się pompy ciepła. To bez wątpienia źródło ciepła, które jest bardzo ekologiczne i wydajne. Kluczem jest jednak wybranie odpowiedniego rodzaju pompy. Jakie są zatem dostępne urządzenia i w które z nich warto zainwestować? Odpowiedzi w naszym dzisiejszym artykule!

Co warto wiedzieć o pompach ciepła?

Pompa ciepła to jedno z najbardziej energooszczędnych urządzeń grzewczych, które do swojej pracy wykorzystuje głównie zasoby naturalne. Pobiera energię ze środowiska i przekazuje do ogrzania domu czy podgrzania ciepłej wody użytkowej. Źródłem ciepła może być woda, powietrze lub grunty. Wiele zależy od umiejscowienia pompy ciepła i warunków na danym terenie. Warto wiedzieć że pompy ciepła Katowice mogą być zamontowane również w starym, dawno wybudowanym domu. Tak naprawdę można podłączyć je do już istniejącej instalacji c.o. w swoim budynku. Często pompy ciepła współpracują z panelami słonecznymi, co jeszcze bardziej redukuje negatywny wpływ człowieka na środowisko i obniża rachunki za prąd. Chociaż koszty zakupu pompy ciepła Katowice są na początku wysokie, to cała inwestycja szybko się zwraca. Średnie koszty jej utrzymania są średnio o połowę niższe niż w przypadku konwencjonalnych źródeł ciepła.

Rodzaje pomp ciepła

Na rynku jest wiele urządzeń grzewczych. Również pompa ciepła występuje w wielu wariantach. Jakie zatem rodzaje pomp ciepła można znaleźć na rynku?

Pompa ciepła gruntowa – najpopularniejsza pompa ciepła, której źródłem ciepła jest grunt. Do pobrania ciepła z gruntu wymagana jest albo sonda o głębokości 100 metrów, albo duża powierzchnia działki do zastosowania wymiennika poziomego.

Pompa ciepła wodna – ma wysoką wydajność energetyczną, a jej źródłem ciepła jest woda płynąca. Jej wadą są wysokie koszty zakupu.

Pompa ciepła powietrzna – pobiera ciepło z powietrza. Jest uniwersalna, można stosować ją wszędzie, jednak nie jest tak wydajna jak pozostałe rodzaje. Dobrze stosować ją w połączeniu z tradycyjnym źródłem ciepła.

Jaką pompę ciepła wybrać?

Wybór odpowiedniej pompy ciepła zależy od wielu czynników, głównie środowiskowych. Nie zawsze możliwe jest zamontowanie konkretnego rodzaju pompy na danym terenie. Sam jednak rodzaju pompy ciepła to nie wszystko. Na wybór odpowiedniego modelu wpływ mają także inne czynniki. Jak opowiadają specjaliści z WASO Klimatyzacja – pompy ciepła z Chorzowa:

Wybór pompy ciepła podyktowany jest obciążeniami cieplnymi budynku. Określane są na podstawie m.in. powierzchni budynku, rodzaju ścian, liczby pomieszczeń, rozmieszczenia okien i nie tylko. W przypadku natomiast konkretnego modelu urządzenia, warto uwzględnić takie parametry jak poziom hałasu, wygodę obsługi, zgodność z normami czy dodatkowe wyposażenie.

Pompy ciepła to jedne z najważniejszych urządzeń cieplnych, które zrewolucjonizowały ogrzewnictwo na całym świecie. Z pewnością warto jest znać dostępne rodzaje tego typu urządzeń i zastanowić się nad montażem jednego z nich w swoim domu.