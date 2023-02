Pogotowie kanalizacyjne – jakie usługi oferuje?

Każdy system kanalizacyjny, nawet najbardziej nowoczesny, może ulec zapchaniu. Nieprawidłowe korzystanie z kanalizacji oraz nieregularne czyszczenie mogą sprawić, że niezbędne będzie skorzystanie z usług pogotowania kanalizacyjnego. Jakie usługi posiadają oni w swojej ofercie?

Jakie usługi wykonuje pogotowie kanalizacyjne?

Pogotowie kanalizacyjne w Jaworznie oraz każdej innej miejscowości w Polsce jest niezbędne, jeśli dojdzie do zapchania rury. Czasami niezbędne jest skorzystanie również z innych usług, takich jak np. opróżnianie szamba. Każdy zbiornik na szambo ma określoną pojemność i pilnowanie regularnego opróżniania to obowiązek właściciela. Może jednak dojść do awarii lub szybszego zapełnienia, co będzie wymagało opróżnienia poza ustalonym schematem. Pogotowie kanalizacyjne reaguje również na wszelkie problemy związane z kanalizacją miejską.

Co zrobić, żeby nie doszło do zapchania rur?

Najważniejsze jest przestrzeganie podstawowych zasad. Do kanalizacji nie mogą trafiać duże elementy oraz produkty, które nie ulegają rozpadowi. Oznacza to, że do toalety nie można wrzucać środków higieny osobistej, wacików kosmetycznych ani ręczników papierowych. Nawet jeśli tego przestrzegamy i tak kanalizacja pełna jest brudów i pozostałości, które trafiają tam np. podczas zmywania naczyń. Ich kumulacja może doprowadzić do zatorów. Dlatego należy regularnie czyścić przepływy, wykorzystując do tego domowe środki. Soda oczyszczona, ocet, sól i zwykły wrzątek pozwolą zniwelować nagromadzone resztki i poprawić przepływ rur. W przypadku uciążliwych problemów warto wykorzystać specjalne środki chemiczne. Mają one postać granulatu lub płynu. W połączeniu z wrzątkiem powstaje silnie żrąca substancja, która rozpuszcza zalegające w rurach resztki. Udrażnianie kanalizacji środkami dostępnymi w sklepach powinno być zawsze wykonywane w rękawiczkach oraz przy zachowanej odpowiedniej wentylacji pomieszczenia, ponieważ powstające podczas reakcji opary są bardzo szkodliwe dla człowieka.