Pojazdy na minuty rozwiązaniem dla pracowników służby zdrowia

Jesteś pracownikiem służby zdrowia? Nie masz własnego auta? Dojeżdżasz do pracy komunikacją miejską? Wybieraj pojazdy na minuty – bezpieczniejszą formę transportu!

W obecnej sytuacji grupy zawodowe, takie jak personel medyczny, nie mogą pozwolić sobie na dołączenie do akcji #zostańwdomu. Medycy codziennie dojeżdżają do pracy, by ratować zdrowie i życie innych ludzi. Jednak nie wszystkie osoby pracujące w szpitalu dysponują własnym środkiem transportu. Tym samym szukają dowolnego, najbliższego i najłatwiej dostępnego sposobu na przemieszczenie się. Uważamy, że w takiej sytuacji warto rozważyć wybór pojazdów na minuty, które są obecnie jedną z bezpieczniejszych metod poruszania się po mieście.

Rozwiązania dla personelu medycznego za granicą

W celu powstrzymania wirusa w niektórych chińskich miastach, takich jak Wuhan czy Delhi, zrezygnowano całkowicie z komunikacji miejskiej. W innych krajach powstały rozwiązania transportowe dedykowane służbom medycznym. W Berlinie firma transportowa BerlKönig zrezygnowała z realizowania zwykłych kursów na rzecz realizowania całkowicie bezpłatnie transportu dla berlińskiego personelu medycznego. Wszystko po to, by umożliwić pracującym w sektorze zdrowotnym bezstresowe powroty do domu i dojazdy do pracy. Z kolei hulajnogowa firma VOI rozszerzyła swoje strefy w Berlinie w taki sposób, aby dotarcie do wszystkich głównych szpitali było możliwe przy pomocy hulajnóg.

A jak sytuacja wygląda w Polsce?

Uber i FreeNow to firmy związane z mobilnością, które jako pierwsze zaczęły wspierać personel medyczny. Uber do końca maja przekaże 10 tysięcy przejazdów dla pracowników służby zdrowia. Z kolei FreeNow oferuje 20 tysięcy przejazdów dla pracowników szpitali zakaźnych i laboratoriów.

Operatorzy pojazdów na minuty dokładają wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo swoim użytkownikom w tym trudnym okresie. Podejmują oni szereg działań, do których należy między innymi:

regularne czyszczenie i dezynfekowanie pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej dotykanych obszarów, takich jak: klamki, kierownice, pasy bezpieczeństwa, lusterka i gałki zmiany biegów,

zapewnienie jednorazowych rękawiczek i wkładek higienicznych pod kaski w skuterach,

wprowadzenie do oferty dedykowanych pakietów, które zapewniają dezynfekcję wybranego pojazdu tuż przed jego wypożyczeniem,

zapewnienie użytkownikom w środku pojazdów płynów do dezynfekcji rąk.

Dodatkowo wiele firm sharingowych włącza się do aktywnej pomocy innym, udostępniając bezpłatnie swoje floty fundacjom czy instytucjom, które wspierają potrzebujących. Przejazdy pojazdami na minuty są w większości w promocyjnej cenie, a firmy, takie jak Blinkee.city, zapewniają 100% zniżki na przejazdy dla personelu medycznego.

Wheelme, czyli wszystkie pojazdy na minuty w jednej aplikacji

Personel medyczny stanowi najważniejszą grupę, dlatego tak ważne jest wprowadzenie rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo docierania do miejsca pracy. Ułatwienie dostępu do usług shared mobility i uświadomienie medyków o dostępności pojazdów na minuty, jest w tym kontekście bardzo ważne.

Dodatkowymi narzędziami, które pozwolą wyszukać odpowiedni środek transportu są aplikacje, które pokazują wszystkie alternatywy do komunikacji miejskiej i prywatnego auta. Jedną z takich aplikacji jest Wheelme – platforma Mobility-as-a-Service (MaaS), która łączy wszystkie pojazdy na minuty na jednej mapie. Obserwując użycie aplikacji Wheelme w ostatnich tygodniach pandemii SARS-CoV-2, zgromadzone dane pozwalają nam wyciągać wnioski o rosnącym zapotrzebowaniu na dotarcie z punktu A do B. W tym wypadku ważne jest uświadomienie reszty społeczeństwa o dostępności takiej formy wyszukiwania transportu.

Mamy nadzieję, że liczba firm oferujących pomoc personelowi medycznemu będzie stale rosła, a branża shared mobility jeszcze bardziej zaangażuje się w aktywne działanie poprzez m.in.: bezpłatne udostępnienie flot pojazdów osobom pracującym w szpitalach, które codziennie dbają o zdrowie i życie ludzi w Polsce.