Pokrycie dachowe – jakie wybrać?

Przed rozpoczęciem budowy warto zastanowić się, jakie pokrycie dachowe zawita na szczycie naszego domu. Dach odzwierciedla charakter naszego budynku oraz w dużym stopniu wpływa na jego wygląd. Określenie odpowiedniego rodzaju pokrycia jest decyzją na wiele lat, bądź też na całe życie. Z tego powodu, niewystraczające może okazać się pytanie „blacha czy dachówka?”, gdyż rodzajów pokrycia dachowego jest o wiele więcej. W przypadku wyboru dachu nie są istotne tylko funkcje wizualne, lecz w dużej większości materiał. Dach ma za zadanie izolować i być odpornym na wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne.

Warto jest skorzystać z wiedzy specjalisty

Nie każde pokrycie dachowe będzie odpowiednie dla konstrukcji naszej budowli. Zależy to od wielu czynników. Przykładowo, gdy kąt nachylenia dachu jest mniejszy niż 25 stopni, nie zaleca się montowania ciężkich dachówek z uwagi na ich słabszą szczelność. Osoby nie znające się na budownictwie powinny zaczerpnąć wiedzy od fachowca, który chętnie przyjedzie obejrzeć nasz dom.

Po sprawdzeniu rozmieszczenia krokwi oraz ogólnej konstrukcji, specjalista dokładnie powinien określić jaki rodzaj pokrycia będzie pasował najbardziej. Uwzględni on również wszelkie kwestie kosztów co do jakości oraz stwierdzi, gdzie nasz dach posiada mocne, a gdzie słabe strony.

Podział na pokrycia lekkie i ciężkie

Te pierwsze charakteryzują się łatwością i szybkością montażu. Są lekkie i można montować je w większości przypadków nie martwiąc się, że konstrukcja dachowa nie wytrzyma naporu. Do tego rodzaju pokryć należą blachodachówki, blachy płaskie, płyty faliste i bitumiczne, a także gonty drewniane. Blachodachówki oraz blachy płaskie charakteryzują się znaczną lekkością oraz wytrzymałością aż na 30-50 lat. Odpowiednie są zarówno dla dachów stromych, jak i płaskich. Ich wadą jest jednak duża przepuszczalność akustyczna.

Innymi, popularnymi pokryciami lekkimi są gonty bitumiczne oraz płyty faliste. Stworzone są one z masy bitumicznej odpowiadającej za ich nierdzewność oraz nie przepuszczającej dźwięków. Są również proste i szybkie w montażu oraz odporne na różnego rodzaju chemikalia i grzyby.

Z ciężkich pokryć dachowych możemy wyróżnić dachówki ceramiczne oraz cementowe. Zarówno jedne, jak i drugie, stosowane są od setek lat i wciąż cieszą się popularnością. Ich głównymi zaletami mogą być trwałość oraz wytrzymałość aż do 100 lat. Ponadto są dźwiękoszczelne i dzięki ich małym rozmiarom można układać nimi dachy o skośnych i kombinowanych kształtach.

Wstępna wycena i koszty dachu

Jak wiadomo, cena jest zależna od rodzaju materiału. Ze względu na okres wytrzymałości, droższą opcją jest zdecydowanie się na pokrycia ciężkie. Koszt metra kwadratowego dla dachówki cementowej wynosi około 35zł, natomiast ceramiczna jest droższa o około pięć złotych na metrze.

Odnośnie materiałów lekkich, najtańszym, bo wynoszącym niecałe 25 zł/m2 pokryciem okazuje się gont bitumiczny oraz płyty faliste. Za blachodachówkę oraz blachy płaskie musimy zapłacić 30 zł/m2. Najdroższą osłoną dachową okazują się być gonty drewniane. Ich ceny sięgają rzędu pięćdziesięciu złotych za metr kwadratowy.

