Ponad 100 programów do wyboru – piece konwekcyjno-parowe w gastronomii

Przyrządzanie wyśmienitych dań w gastronomii wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu. Wśród dostępnych urządzeń umożliwiających sprawne i szybkie przyrządzanie potraw w gastronomii znajdują się piece konwekcyjno-parowe.

Jak działają piece konwekcyjno-parowe?

Urządzenia gastronomiczne jak piece konwekcyjno-parowe to rodzaj pieców, które wykorzystują wysoką temperaturę w połączeniu z funkcją parową. To powoduje, że pozwalają one na przyrządzanie wyśmienitych dań poprzez ich obróbkę termiczną, ale jednocześnie zapobiegają utracie wilgotności potrawy.

Za pomocą pieca tego typu można przyrządzać dania na różne sposoby:

pieczenie

gotowanie na parze

blanszowanie

wędzenie

grillowanie

pieczenie w niskiej temperaturze

podtrzymywanie temperatury

odgrzewanie

Zastosowanie urządzeń jak piece konwekcyjno-parowe niesie za sobą wiele korzyści, ponieważ pozwalają one nie tylko na szykowanie potraw z użyciem różnorodnych technik, lecz też są energooszczędne oraz dbają o smak i zdrowie potraw – mogą być one przyrządzane jako niskotłuszczowe. Warto też wskazać, że piec są mało awaryjne, gdy właściwie się o nie dba, czyli stosuje się preparaty do ich oczyszczania oraz odkamieniania.

Piece konwekcyjno-parowe – gotowe i personalizowane programy

Obecnie znajdujące się na rynku piece konwekcyjno-parowe znacznie różnią się od tych stosowanych przed laty. Przede wszystkim są bardziej oszczędne i prostsze w sterowaniu – wiele modeli wyposażonych jest w dotykowe ekrany pozwalające na łatwy dobór funkcji.

Wybrane modele pieców od uznanych marek, na przykład jak piece Rational, wyróżniają się także szeroką gamą programów do dyspozycji. Urządzenia tego uznanego producenta mogą zaoferować nawet 100 zróżnicowanych programów do przyrządzania dań oraz dodatkową opcję polegającą na w personalizowaniu programów, by dostosować je łatwo do swoich wymagań.

Jak zasilane są piece konwekcyjno-parowe?

Urządzenia te oferowane są w dwóch wariantach – jako zasilane za pomocą energii elektrycznej oraz zużyciem gazu.

Należy pamiętać o tym, że gastronomiczne piece konwekcyjno-parowe muszą spełniać odpowiednie normy i muszą być prawidłowo zamontowane w lokalu dla maksymalnego bezpieczeństwa.

Do przyłączenia pieca tego typu wymagane są:

przyłącze prądu – jednofazowego albo trójfazowego albo przyłącze gazowe zależnie od typu wybranego pieca

przyłącze wody

instalacja do ścieku

okap pozwalający na mechaniczne odprowadzanie oparów

Dostępne piece Rational oraz piece konwekcyjno-parowe innych marek można zobaczyć już teraz online.

