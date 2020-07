Poznaj najciekawsze atrakcje turystyczne w Mikołajkach

Mikołajki to bez wątpienia jeden z topowych wakacyjnych kierunków wszystkich miłośników wodnych wojaży, jak również tych, którzy szukają pięknych widoków w pakiecie z relaksem. Bez względu na to do której grupy się zaliczamy, bez wątpienia miasto to daje ogromny wachlarz możliwości spędzenia wolnego czasu zarówno w gronie przyjaciół, jak i rodziny. Podpowiadamy, obok jakich atrakcji turystycznych nie można przejść obojętnie.

Atrakcje w Mikołajkach – Muzeum Reformacji Polskiej i Wioska Galindów

Muzeum Reformacji Polskiej to absolutnie obowiązkowy przystanek na urlopowej mapie atrakcji dla wszystkich tych, którzy pragną dowiedzieć się czegoś więcej na temat terenów na których aktualnie wypoczywają. To miejsce poświęcone jest w całości historii reformacji polskiej, zwłaszcza właśnie z uwzględnieniem Mazur. Około 12 kilometrów od Mikołajek w malowniczych okolicznościach przyrody w roli głównej z Puszczą Piską znajduje się Wioska Galindów w której odtworzono życie dawnych mieszkańców Prus. Skansen można z powodzeniem zwiedzać, a od czasu do czasu wziąć także udział w organizowanych w nim wydarzeniach.

Jedne z najpiękniejszych jezior w Polsce

O jakich mowa? Przede wszystkim o jeziorach o Tałty i Mikołajskim. Są to akweny rynnowe, wąskie. Wzdłuż Mikołajskiego ciągnie się przepiękna promenada, która aż prosi się o spacery, bez względu na porę dnia, a nawet nocy. Prowadzi ona do portu jachtowego, a w nim, jak można się domyśleć, jest naprawdę często co podziwiać.

Motorówki w Mikołajkach – cały wachlarz niezapomnianych emocji