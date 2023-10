Pozycjonowanie sklepu internetowego – jak to zrobić?

Pozycjonowanie sklepów internetowych jest konieczne, jeżeli zależy nam na tym, aby nasza usługa była bardzo dobrze widoczna w Internecie. Lista zalet skorzystania usług agencji SEO jest bardzo długa. Poniżej pochylimy się bardziej szczegółowo nad zaletami skorzystania z usług pozycjonowania. Opiszemy także szczegółowo cały proces, aby dobrze zobrazować zakres działań. Zapraszamy do lektury!

Pozycjonowanie sklepu internetowego – po co właściwie to robić?

Pozycjonowanie sklepu to usługa, z której korzysta coraz więcej przedsiębiorców prowadzących sprzedaż internetową. Jakie korzyści niesie za sobą pozycjonowanie e-commerce? Przede wszystkim poprawia ono widoczność strony w Google. Jest to najczęściej wykorzystywana przez użytkowników przeglądarka, jednak trzeba pamiętać, że niewiele osób zagląda na jej drugą stronę. To właśnie dlatego warto zadbać, aby Twój sklep wyświetlał się jak najwyżej.

Pozycjonowanie sklepów pozwala także zadbać o pozycję na lokalnym rynku. Ludzie przebywający w danym mieście lub regionie często wyszukują konkretnych usług bez wskazywania konkretnej lokalizacji. Tutaj właśnie na scenę wchodzi geolokalizacja, która – dzięki działaniom, które podejmie agencja SEO Widoczni – podsunie użytkownikowi właśnie Twoją firmę. Takie działanie przyczynia się do budowania silnej pozycji w okolicy.

Budowanie wiarygodności marki to kolejna zaleta, którą niesie za sobą pozycjonowanie ecommerce. Osoby przeszukujące Internet wychodzą z założenia, że wyniki, które Google podsuwa jako pierwsze, są stronami najbardziej godnymi zaufania, co zwiększa grono potencjalnych klientów. Oprócz tego, jeżeli treść strony dobrze odpowiada na potrzeby użytkowników, zyskuje ona także w oczach algorytmów wyszukiwarek.

W jaki sposób odbywa się pozycjonowanie sklepów internetowych?

Pozycjonowanie sklepu internetowego rozpoczyna się od analizy, na podstawie której tworzona jest dostosowana do wymagań branży i klienta strategia działania. Kolejnym krokiem jest natomiast wyszukiwanie fraz, na których opiera się pozycjonowanie e-commerce. Ustalenie jak największego zbioru fraz naprowadzających na dany sklep ma za zadanie przełożyć się na jego lepszą widoczność w sieci.

Potem czas na rozpoczęcie etapu, w którym agencja SEO Widoczni rozpoczyna działania, których celem jest poprawienie jakości i działania sklepu. W jej skład wchodzi optymalizacja techniczna, a także różne działania on-site i off-site. Po wypełnieniu tego zadania przychodzi kolej na starania opierające pozycjonowanie sklepu na stworzeniu odpowiedniego contentu na stronie. Obejmują one szeroko pojęte tworzenie treści na witrynę.

Następnym etapem, który obejmuje pozycjonowanie ecommerce, jest budowa wizerunku, a także optymalizacja funkcjonalności na stronie sklepu. To ostatnie obejmuje różne operacje techniczne. Pozycjonowanie sklepów kończy się testowaniem skuteczności wszystkich zastosowanych rozwiązań i ewentualnym ich udoskonaleniem.

Artykuł powstał przy współpracy z: Widoczni