Praca w handlu – jakie umiejętności się w niej przydadzą?

Sprzedawca, który odnosi sukcesy, w mgnieniu oka owija swoich klientów wokół palca i sprytnie „sprzedaje” im produkt lub usługę. Wymaga to wieloletniego doświadczenia zawodowego i doskonałych umiejętności miękkich. Zanim zaczniemy karierę w sprzedaży, powinniśmy wcześniej zdobyć trochę doświadczenia. Jakie umiejętności potrzebne są do pracy w tej branży? Podpowiadamy.

1. Szerokie know-how

Jako przedstawiciel handlowy musimy znać swój towar jak nikt inny. Nasza wiedza musi obejmować cały asortyment produktów firmy, w której pracujemy, dzięki czemu możemy dać swojemu partnerowi dostosowane do jego potrzeb produkty. Dzięki swoim kompetencjom ostatecznie przekonamy klienta, że mamy dla niego odpowiedni produkt.

2. Motywacja i ambicja

Dobrzy sprzedawcy wyznaczają jasne cele, które realizują w sposób zdyscyplinowany i zmotywowany. Bez dużej ambicji zdobycie pozycji dobrego handlowca będzie trudne.

3. Uczciwość

Kłamstwo nie ma sensu w sprzedaży. Ponieważ gdy klient się zawiedzie na usłudze lub produkcie, który mu zaoferowaliśmy, jego zaufanie do nas zostaje bezpowrotnie zniszczone. Tracimy wtedy klienta na zawsze, a co gorsza, na pewno nie zachowa on dla siebie swoich nieprzyjemnych doświadczeń. Nasza reputacja jako sprzedawcy słabnie i tracimy wielu potencjalnych klientów, a być może również stałych klientów. Jeśli nie jesteśmy przekonani do produktu, nie sprzedawajmy go.

4. Słuchanie klientów

Sprzedawca musi być uważny. Każdy, kto nie słucha swoich klientów należycie i niezależnie od życzeń klienta, próbuje sprzedać tylko konkretną rzecz, poniesie porażkę. Statystycznie rzecz biorąc, ludzie, którzy są dobrymi słuchaczami, są również znacznie lepszymi sprzedawcami. Dlatego zadawajmy klientowi właściwe pytania. Nie wygłaszajmy wykładu na temat produktu, po prostu pozwólmy klientowi porozmawiać. To najlepszy sposób, aby dowiedzieć się, co możemy mu zaoferować, a także w jaki sposób. Bo zadając mądre pytania, dowiemy się, jakimi argumentami możemy przekonać partnera negocjacyjnego i do czego przywiązuje on największą wagę. Tylko ci, którzy potrafią indywidualnie zaspokoić potrzeby swoich klientów, będą w stanie zawrzeć udaną transakcję.

5. Chęć pomocy

Pomocni ludzie mogą znacznie lepiej reagować na potrzeby swoich klientów. Empatia u sprzedawcy często pozwala mu na najlepszą obsługę klienta. Jeśli nasz rozmówca w rozmowie handlowej ma poczucie, że naprawdę chcemy wesprzeć go usługą lub produktem, zwiększa to nasz sukces sprzedażowy. Ale chęć pomocy musi być autentyczna, w przeciwnym razie próba zawarcia umowy może przynieść odwrotny skutek.

6. Wytrwałość

Jeśli przez jakiś czas nie udaje nam się finalizować transakcji, to jako dobry sprzedawca nie możemy pozwolić, aby nas to zniechęciło. Podstawową cechą dobrego handlowca jest to, że nie daje się zniechęcić, a takie niepowodzenia tylko napędzają jego ambicje. Ktoś z tendencją do szybkiej kapitulacji nie jest stworzony do tej pracy. O tym jakie jeszcze umiejętności przydadzą nam się w handlu przeczytamy na https://www.zawody.pl/tych-umiejetnosci-wymaga-praca-w-handlu-zobacz-co-musisz-umiec/.