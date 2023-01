Producent dachów zielonych – jak go wybrać?

Dachy zielone to coraz częściej spotykane zastosowanie na budynkach domów, bloków czy wysokich biurowców. Stosuje się je ze względu na wysoką funkcjonalność, takie dachy mają swoje zastosowania podczas pożarów, dzięki nim ogień nie będzie się rozprzestrzeniał, a jest to szczególną zaletą, gdzie budynki są postawione bardzo blisko siebie. W celu kupna takiego dachu trzeba się skontaktować z odpowiednim producentem jak takiego wybrać oraz co jeszcze warto wiedzieć o dachach pokrytych zielenią?

Jak wybrać producenta dachów zielonych, który sprosta wysokim oczekiwaniom klienta?

Wybierając producenta dachów zielonych, należy przede wszystkim ocenić jakość jego ofert oraz odwiedzić jego stronę internetową, jeśli ma się taką możliwość, można nawet odwiedzić producenta i zobaczyć, co oferuje. W większości przypadków zdjęcia zamieszczone na stronach internetowych będą wyglądały bardzo dobrze, jednak na żywo wszystko może się zmienić, a wyposażenie się w taki dach to inwestycja na lata. Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest doświadczenie producenta na rynku, niektóre firmy posiadają nawet 25 lat doświadczenia, a to one jest gwarantem najwyższej obsługi klienta. Idealnie również będzie, jeśli producent, na którego się zdecydowało, produkuje również trawy w rolkach, dzięki nim cała powierzchnia dachu nabierze jeszcze bardziej naturalnego wyglądu i będzie przyciągać wzrok przechodniów.

Pielęgnacja oraz funkcjonalność dachów zielonych

Dachy zielone wymagają również pielęgnacji, można powiedzieć, że są to ogrody, małe parki albo miniaturowe lasy na dachu. Pielęgnacja zielonych dachów nie różni się zbytnio od tej stosowanej w ogrodzie, oczywiście zależy to od tego, gdzie zielony dach się znajduje, jeśli jest na szczycie domu, to można poradzić sobie z nim samemu. W przypadku gdy dach zielony znajduje się na wysokim biurowcu, to warto skorzystać z pomocy specjalisty, który profesjonalnie zadba o jego wygląd. Zadbanie u swój zielony dach umożliwi oddychanie mieszkańcom czystym powietrzem, dlatego lepiej nie pomijać tej czynności.