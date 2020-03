Projekty domów z poddaszem – co warto o nich wiedzieć?

Trudno znaleźć osobę, która nie docenia uroku poddasza – nawet, jeżeli z jakiegoś powodu nie jest to rozwiązanie dla niej. Nic dziwnego – nawet przy dużej powierzchni charakterystyczne skosy nadają wnętrzu przytulnego, kameralnego charakteru, a często wyeksponowane krokwie podkreślają to wrażenie. Jakie są cechy projektów domów z poddaszem? Czy jest to rozwiązanie dla każdego?

Dlaczego projekty domów z poddaszem są tak popularne?

Do popularności projektów domów z poddaszem przyczynia się kilka ich cech – niepowtarzalny klimat z pewnością jest jedną z nich, ale istotny jest również koszt budowy – wzniesienie niepełnej kondygnacji jest tańsze, niż budowanie całego piętra. Do tego istnieje wiele projektów domów z poddaszem do adaptacji – można wówczas podzielić wydatki i dokończyć budowę i remont drugiej kondygnacji po kilku latach. Dla wielu osób jest to świetne rozwiązanie, bo nie zmusza do poniesienia całego wydatku naraz i nieco odciąża napięty budżet.

Przy odpowiednim rozmieszczeniu okien dachowych poddasze może być najlepiej oświetlonym pokojem w całym domu, co jest ważne dla artystów, projektantów i wszystkich innych osób wykonujących pracę w domu.

Dla kogo projekty domów z poddaszem są dobrą propozycją?

Projekty domów z poddaszem są chętnie wybierane przez najróżniejsze osoby. Zarówno młode, bezdzietne pary, jak i wielopokoleniowe rodziny chętnie decydują się na taki rodzaj budynku mieszkalnego. Jest to dobre rozwiązanie także dla rodzin z młodymi, ale już dorosłymi dziećmi – poddasze jest na tyle odrębną częścią domu, że mimo mieszkania z rodzicami może zapewnić im prywatność i poczucie posiadania własnego kąta w znacznie większym stopniu, niż zwykły pokój.

Tak jak wspominaliśmy, projekty domów z poddaszem są dobrym pomysłem także dla osób pracujących w domu. Takie pomieszczenie można doskonale oświetlić, a oddalenie od innych pomieszczeń zapewnia spokój i komfortowe warunki do pracy.

Z myślą o jakich technologiach tworzone są projekty domów z poddaszem?

Poddasza są lekkie, więc możliwe do wybudowania zarówno w technologii drewnianej, jak i murowanej. To, o czym trzeba pamiętać przy wyborze projektu domu z poddaszem, to wyższy koszt budowy dachu – konstrukcja musi być na tyle wytrzymała, by udźwignąć warstwę ocieplającą, a do tego dochodzi właśnie koszt ocieplenia. Odpowiednia termoizolacja jest jednak szczególnie istotna w tej części domu – nie tylko zimą, ale także latem, gdy źle odizolowane poddasze nagrzewałoby się do nieznośnych temperatur. Warto wiedzieć, że wykorzystanie odpowiednich technologii może umożliwić całoroczne utrzymanie idealnej temperatury w całym domu przy niewielkich kosztach.

Projekty domów z poddaszem – możliwe warianty