Dla osób celebrujących święta Bożego Narodzenia choinka jest ich nieodłącznym elementem. Trudno jednak każdego roku wydawać setki złotych na żywe drzewko, które będzie służyło przez kilka tygodni. Jeśli zależy Ci na oszczędnościach, zerknij na poniższe propozycje drzewek świątecznych dla osób z ograniczonym budżetem. Dzięki nim nie pozbawisz się obecności choinki w domu. Z pewnością znajdziesz w nim coś dla siebie! Przeczytaj!

Jaka choinka dla osób z ograniczonym budżetem?

Świetnym rozwiązaniem dla osób oszczędnych jest sztuczna choinka. Po pierwsze można wybrać ją w wielkości i typie satysfakcjonującym pod względem wymagań finansowych. Interesujące propozycje można znaleźć na stronie producenta drzewek świątecznych firmy VIRPOL z Myszkowa k. Częstochowy. Po drugie sztuczne drzewko może posłużyć przez wiele lat. W tym czasie inni wydadzą krocie na wiele sztuk żywych drzewek, które po każdych świętach z pewnością wyrzucą. Dlatego ty, jeśli chcesz oszczędzić i jednocześnie nie uronić niczego z dekoracji świątecznej, postaw na sztuczną choinkę do swojego domu. Jest nie tylko źródłem oszczędności, ale też niczym nie ustępuje w wyglądzie żywym egzemplarzom.

Propozycje sztucznych choinek dla oszczędnych

Jedną z wyróżniających się propozycji jest „Świerk jak żywy- sztuczna choinka 100% PE”. Warianty drzewek imitujących świerk, mogą występować w wielu rozmiarach – od 1,7 metra do nawet 2,3 metra wysokości. Umieszczone są na stojaku zapewniającym stabilność drzewka. Egzemplarze najniższe wykonane są bez łączenia w litym elemencie. Wyższe należy złożyć z dwóch lub trzech części. Równie ciekawą opcją dla osób szukających oszczędności przed świętami jest Jodła na pniu. To wariant drzewka wykonanego z wysokogatunkowej folii PVC, który został osadzony na naturalnym pniu z drzewa sosnowego. Umieszczony w zdobionej sakwie jutowej sprawia niesamowite wrażenie. Można ją wybrać w jednym z czterech wariantów wysokości – od 1,1 metra do 2,0 metra. Cena takiego drzewka jest na tyle niska, że na przestrzeni lat użytkowania w zasadzie nie poczujesz tego wydatku.

Sztuczne drzewka dla osób z ograniczonym budżetem

Wybierając choinkę wykonaną z tworzywa sztucznego, zapewniasz sobie i bliskim drzewko w 100% odzwierciedlające naturalne egzemplarze. Dlatego nie tracisz niczego pod względem designu, porównując go ze ściętym drzewkiem. Dodatkowo możesz sporo oszczędzić, bo taki model sprawdzi się bez problemu przez wiele długich lat. Możesz więc pozwolić sobie na bardziej wyszukany model a jego koszt rozłożyć na wszystkie lata użytkowania. Pamiętaj jedynie, by zamawiać towar u sprawdzonego producenta, który rzeczywiście zapewnia 100% zbieżność z popularnymi gatunkami drzewek.