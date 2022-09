Protetyka – czym się zajmuje?

Stomatologia w dzisiejszych czasach jest niesamowicie rozwinięta, dzięki czemu możliwe jest kompleksowe zadbanie o stan uzębienia, czy też dziąseł oraz całej jamy ustnej. Świadczy o tym między innymi mnogość dziedzin stomatologii, wśród których wyróżniamy na przykład protetykę. Czym zajmuje się ta dziedzina i gdzie znaleźć dobry gabinet protetyki?

Gdzie znaleźć dobry gabinet protetyki?

Klinik czy też samych gabinetów, których specjalnością jest protetyka w Iławie znajdziemy całkiem sporo, gdyż jest to jedna z bardziej istotnych dziedzin stomatologii. Aby odszukać dobrego protetyka musimy naprawdę się postarać. Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest poczta pantoflowa, czyli po prostu zapytanie się swoich znajomych o doświadczenia z protetykami.

Szukając protetyka warto jednak znaleźć miejsce, w którym oferuje się kompleksowe leczenie zębów w Iławie. Najczęściej będą to różne kliniki, które zatrudniają stomatologów, którzy specjalizują się w różnych dziedzinach i w ramach takiej kliniki prowadzą oni swoje gabinety. Takie miejsca odszukamy na przykład w internecie.

Czym zajmuje się protetyka?

Dziedzina protetyki zajmuje się przede wszystkim ubytkami zębowymi, ale także różnymi chorobami narządu żucia, czy nawet wadami zgryzu. Najczęsciej protetykę utożsamia się jednak z bezzębiem lub ubytkami w uzębieniu, które są groźniejsze niż mogłoby się wydawać, gdyż nie tylko wpływają negatywnie na nasz wygląd czy też komfort podczas spożywania pokarmów, ale też mogą doprowadzić do powstania naprawdę nieprzyjemnych i trudnych w leczeniu wad zgryzu.

Sposobów leczenia protetycznego jest naprawdę wiele. Może to być na przykład wstawienie protez zębowych. Mogą one być zarówno ruchome, jak i stałe, gdy zdecydujemy się na założenie protez na implantach, dzięki którym nie musimy się martwić o to, że zęby na przykład nam wypadną. Oprócz tego wykonuje się takie uzupełnienia jak korony oraz mosty, które pozwalają na wyleczenie pojedynczych ubytków w danym łuku zębowym.