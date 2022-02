Przelewowy, ciśnieniowy czy kapsułkowy? Jaki ekspres wybrać?

W sklepach znajdziemy szeroki wybór różnych odmian ekspresów do kawy przeznaczonych do użytku domowego. Jedno urządzenie docenią wymagający smakosze czarnego napoju, a inne ucieszy przeciętnych domowników, którzy nie mają szczególnych potrzeb i bardziej zależy im na wygodzie i szerokim wyborze napojów kawowych. Jaki model ekspresu więc wybrać pod kątem własnych potrzeb? Podpowiadamy.

Ekspres kapsułkowy

Ekspres kapsułkowy to urządzenie, które jest bardzo proste w codziennym użytkowaniu. Wystarczy tylko sięgnąć po kapsułkę, umieścić ją w urządzeniu i po chwili otrzymamy idealnie skomponowany i aromatyczny napój kawowy. Ogromną zaletą jest także jego cena. Kosztuje nawet dziesięciokrotnie mniej od profesjonalnych ekspresów do kawy, a jakość kawy nie odstaje zasadniczo od drogich urządzeń. Na uwagę zasługuje także fakt, że w sklepach znajdziemy szeroki wybór kapsułek, które wyróżniają się ciekawą gamą smaków i mocą naparu. Osoby posiadające taki ekspres nie mogą więc narzekać na brak wyboru. Jest to więc doskonały wybór dla kogoś kto pija różne rodzaje kaw i chętnie zaprasza gości do domu, aby zaskoczyć ich ciekawym i unikatowym smakiem napoju kawowego.

Ekspres przelewowy

Jeśli chodzi o ekspresy do kawy to ten model znajduje zastosowanie w przypadku biur oraz większych gospodarstw domowych. Wszystko za sprawą tego, że może w krótkim czasie stworzyć nawet wiele porcji napoju jednocześnie. Zasada jego działania jest bardzo prosta. Jak sama nazwa wskazuje przelewa gorącą wodę przez zmieloną kawę. Aby uniknąć powstawania fusów stosowane są specjalne filtry, które mogą być zarówno papierowe, jak i metalowe. Jeśli uwielbiamy pić kawę całą rodziną to taki ekspres będzie w wielu przypadkach bardzo dobrym rozwiązaniem. Ze względu na swoje małe rozmiary sprawdzi się także w małej kuchni.

Ekspres ciśnieniowy

Jeśli oczekujemy najwyższej jakości kawy to warto rozejrzeć się za ekspresem ciśnieniowym. Do wyboru mamy tańsze modele kolbowe lub droższe automatyczne. Ten pierwszy rodzaj to doskonały wybór dla osób, które celebrują czas związany z przygotowaniem kawy. Natomiast ten drugi typ ekspresu może wykona za nas wszystkie zadania związane z przyrządzeniem aromatycznego napoju. Ekspresy automatyczne mają zwykle wbudowany młynek, więc potrzebna jest tylko kawa ziarnista i nieco mleka, aby przygotować ulubiony napój. Następnie wystarczy wybrać odpowiedni rodzaj kawy za pomocą wygodnego menu albo skorzystać ze smartfona, który łączy się z urządzeniem. Cały proces przebiega w pełni automatycznie, łącznie z precyzyjnym odmierzeniem ilości napoju w szklance lub filiżance.