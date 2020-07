Przepis na smaczny i zdrowy gulasz z indyka z pieczarkami

Gulasz z indyka z pieczarkami to doskonały pomysł na zdrowy i pożywny obiad dla całej rodziny. To proste i szybkie w przygotowaniu danie z powodzeniem zaspokoi nawet największy głód oraz będzie pełnowartościowym posiłkiem, z którego zalet skorzystają zarówno dorośli, jak i dzieci. Doskonale sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na bardziej wykwintny, świąteczny posiłek dla uczczenia w rodzinnym gronie specjalnej okazji.

Co warto wiedzieć o mięsie indyka? Dlaczego warto po nie sięgać?

Mięso indyka jest cenione za swoje walory zdrowotne oraz bardzo niską w porównaniu z innymi gatunkami mięs kaloryczność. Posiada bowiem niewielką zawartość tłuszczu oraz sporą ilość cennego dla organizmu człowieka lekko przyswajalnego oraz lekkostrawnego białka. Jego zaletą jest także delikatny smak, za który mięso indyka szczególnie lubią dzieci. Ze względu na swoje właściwości mięso tego typu jest polecane również alergikom. W jego składzie znaleźć można wiele cennych mikroelementów, do których należy m. in. fosfor pozytywnie wpływający na gospodarkę wodną organizmu, potas poprawiający stan kości oraz magnez, który wspiera naturalną odporność oraz reguluje zmysł smaku.

Oprócz mikroelementów, mięso indyka jest także bogatym źródłem witamin, spośród których warto wymienić m. in. witaminy z grupy B, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju układu nerwowego oraz utrzymania ogólnej sprawności i wydolności całego organizmu. Z uwagi na taki skład mięso indyka jest szczególnie polecane do regularnego spożywania dla dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży i mam karmiących piersią, ludzi starszych, osób odchudzających się oraz ludzi, którym zależy na zachowaniu dobrego zdrowia oraz utrzymaniu dobrze zbilansowanej diety.

Jak przygotować smakowity gulasz z indyka z pieczarkami?

Jak widać, mięso indyka jest bardzo zdrowe i pożywne. Na jego bazie można natomiast przygotować smaczny i lekkostrawny gulasz. Do jego wykonania potrzebne będą następujące składniki: 1,5 kg filetu z indyka, 400 g pieczarek, 4-5 szt. marchewek, 1 szklanka zmielonej fasoli, 1/3 szklanki zielonego groszku, 2 cebule, 3-4 łyżki oleju, gotowy sos czosnkowo-cebulowy oraz odrobina soli i pieprzu do smaku. W pierwszym kroku dokładnie kroimy mięso indyka w kostkę, myjemy i obieramy warzywa oraz kroimy je na niewielkie fragmenty. Na większej patelni smażymy mięso z dodatkiem oleju, doprawiamy je solą i pieprzem do smaku. Pod koniec smażenia dodajemy cebulę i podsmażamy ją wraz z mięsem.

Przekładamy do większego garnka mięso wraz z cebulą, dodajemy pozostałe warzywa i pieczarki. Całość zalewamy szklanką przegotowanej wody. Gotujemy pod przykryciem przez ok. 30 min. aż warzywa staną się miękkie. Kilka minut przed końcem gotowania dodajemy pół butelki sosu czosnkowo-cebulowego, który nada potrawie lepszego smaku i aromatu. Jeśli zależy nam na uzyskaniu bardziej wyrazistego smaku, przed dodaniem do garnka pieczarek warto lekko podsmażyć je na oleju. I tak oto gulasz z indyka z pieczarkami jest gotowy do podania. Warto serwować go z dodatkiem lekkiej sałatki z sezonowych warzyw.