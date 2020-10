Łysienie oraz utrata włosów są coraz częściej spotykanymi dolegliwościami, które dotykają zarówno dorosłe osoby jak i dzieci. Jest to problem nie tylko medyczny, ale również estetyczny. Często bywa on powodem frustracji, złego samopoczucia oraz spadku samooceny. Długoterminowe wypadanie włosów może doprowadzić do ich całkowitej utraty. Jakie kroki podjąć, aby do tego nie doszło?

Czym jest przeszczep włosów i dla kogo jest wskazany?

Przeszczep włosów jest zabiegiem polegającym na uzupełnieniu włosów w miejscach, które uległy wyłysieniu lub przerzedzeniu. Podczas wykonywania tego zabiegu mieszki włosowe z okolicy niepodlegającej łysieniu (tzw. okolica dawcza) zostają przeniesione w miejsce pozbawione owłosienia (okolica biorcza). Przeszczep włosów preferowany jest dla mężczyzn i kobiet mających problem z łysieniem androgenowym, dla osób chcących dokonać rekonstrukcji owłosienia po oparzeniach, operacjach i urazach, a także dla tych, którzy mają ubytki owłosienia w okolicy brwi, rzęs, wąsów, czy brody.

Metoda SAFER, czyli jak walczyć z wypadającymi włosami

Zabieg przeszczepu włosów dokonany zostaje za pomocą rewolucyjnego urządzenia S.A.F.E.R. (Suction Assisted Follicular Extraction and Re-implantation). Jest to innowacyjna technologia wykorzystywana w celu transplantacji włosów. Dzięki urządzeniu SAFER możliwe są przeszczepy pojedynczych zespołów mieszkowych. Zaletą tej metody jest brak ryzyka uszkodzenia przeszczepów. W czasie zabiegu przeszczepu włosów metodą SAFER ostrze przedostaje się w głąb skóry jedynie na głębokość 1 mm, natomiast cała struktura włosa wyciągana jest przez podciśnienie. W ten oto sposób wykluczone zostaje ryzyko mechanicznych uszkodzeń cebulki włosa i innych cebulek sąsiadujących. Druga faza zabiegu polega na wszczepianiu przeszczepów przez pneumatyczne głowice, które przekazują przeszczepy w mikronacięcia wykonane na skórze. Przeszczep włosów metodą SAFER jest korzystny i skuteczny dla pacjenta. Charakteryzuje się on mała inwazyjnością oraz krótkim czasem rekonwalescencji, a także nie pozostawia blizn. Za pomocą S.A.F.E.R. lekarz pobiera mieszki włosowe, będące w dobrym stanie, z innych miejsc niż tylko skóra głowy. Włosy mogą zostać przeszczepione z brody, klatki piersiowej lub nóg.

Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do zabiegu?

Istotne jest, aby pacjent 7-10 dni przed zabiegiem wykonał niezbędne badania laboratoryjne takie jak: morfologia krwi, glukoza, badanie ogólne moczu, Hbs Antygen, Hcv Antygen, HIV. Wyniki powinny zostać dostarczone do kliniki, w której będzie wykonywany zabieg. W przypadku, gdy pacjent pali papierosy zaleca się, aby unikał palenia co najmniej 24 godziny przed operacją. Trzy dni przed zabiegiem należy powstrzymywać się przed piciem alkoholu. Nie powinno się również przyjmować leków przeciwzapalnych oraz aspiryny (ok. 10 dni przed przeszczepem włosów). Z kolei 3 tygodnie przed zabiegiem należy odstawić preparaty z minoksidilem, a 7 dni przed operacją – preparaty multiwitaminowe i witaminy B i E, które mogą nasilić krwawienie.

Przeciwwskazania do przeszczepu włosów SAFER

Zabieg przeszczepu włosów metodą SAFER nie jest wskazany dla osób które:

– chorują na cukrzycę, choroby zapalne skóry głowy

– mają uczulenie na środki miejscowo znieczulające

-przebyły zawał serca

– mają zaburzenia krzepnięcia krwi

– są bardzo młode i borykają się z problemem łysienia androgenowego



Przeszczep włosów Safer umożliwia przeniesienie z obszaru dawczego włosów do miejsc, w których nastąpiło łysienie. Jest to system mało inwazyjny, opierający się na znanej technologii FUE (Follicular Unit Extraction), która polega na pobraniu przy pomocy specjalnego urządzenia pojedynczych zespołów mieszkowych. Przeszczep włosów metodą SAFER umożliwia trwałe i naturalne efekty.