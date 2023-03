Ramy blacharskie do napraw samochodów – jakie mają zastosowanie w warsztatach?

Nie wszystkie samochody udaje się naprawić przy pomocy młotka, śrubokrętu, lewarka. Niektóre sytuacje wymagają zaangażowania specjalistycznego sprzętu. Zaliczyć można do nich ramy blacharskie, jakie pomocne są przy usuwaniu różnego rodzaju deformacji na pojazdach.

Ramy blacharskie do napraw samochodów – ich znaczenie w warsztatach

Gdyby zapytać jakiegokolwiek mechanika, to całkiem możliwe, że wskazałby on na to, że ramy blacharskie do napraw samochodów to absolutna konieczność. Dzięki nim usunięcie wgnieceń, jakie znajdują się na karoserii w różnych miejscach, nie stanowi tak dużego problemu. Niekiedy sama rama nie pomaga. Koniecznością okaże się zastosowanie haków lub szczęk. Jednak wspólne działanie może sprawić, że na pojeździe nie będzie nic widać.

Rama blacharska wpływa na estetykę karoserii. Dostępne są one w różnych rozmiarach. Oferowane są one do samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych. Możne je również otrzymać dla ciągników siodłowych. Niektóre firmy oferują także możliwość wykonania ram w indywidualnych rozmiarach.

Ramy blacharskie do napraw samochodowych – po czym można je rozpoznać?

Najłatwiej powiedzieć, że po specyficznej konstrukcji. Każda rama blacharska składać się powinna z określonej liczby elementów. Mowa tu m.in. o ramionach bocznych przesuwnych. To dzięki nim możliwe jest zastosowanie szczęk. Kolejnym elementem jest sam szkielet, który musi zostać wykonany przy pomocy profilii zamkniętych. One to odpowiedzialne są za solidność całej konstrukcji i możliwość wykonywania swobodnych działań. Ramy blacharskie do napraw samochodów składają się także ze specjalnej pompy, siłowników i węża ciśnieniowego. Nie można zapomnieć także o tym, że to również szczęki zaciskowe pozwalające na mocowanie karoserii pojazdu. To także wiele innych elementów, jakie złożone w jedną całość, odpowiadają za to, że możliwe jest pozbycie się różnego rodzaju wgnieceń, jakie mogą powstać na skutek nieszczęśliwych wypadków.