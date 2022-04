Rażące słońce w pokoju? Wybierz rolety zaciemniające! - otopr.pl

Gdy pokój jest często mocno oświetlony naturalnym światłem i przez to szybko się nagrzewa, warto pomyśleć o montażu odpowiednich rolet zaciemniających. Jak wybrać odpowiednie rolety do domu lub mieszkania? Gdzie je zamówić?

Rolety zaciemniające – co to jest?

Rolety zaciemniające to rodzaj specjalnych rolet okiennych, które wykonane są z grubszego materiału i dzięki temu mogą skutecznie zaciemniać pomieszczenia.

Tego typu rolety mogą być również wyposażone w specjalne przekładki wykonane z materiału termicznego, który jeszcze skuteczniej odbija promieniowanie słoneczne i redukuje nagrzewanie się pomieszczeń podczas ciepłych dni.

Zastosowanie rolet zaciemniających powoduje więc, że pomieszczenia są dobrze zacienione oraz chłodne nawet w trakcie upałów.

Gdzie można kupić rolety zaciemniające?

Rolety zaciemniające sprzedawane są jako gotowe i na wymiar, aby dopasować je specjalnie do wymiarów okna.

Gotowe rolety można kupić w wielu marketach, natomiast te na wymiar produkowane są przez firmy działające w branży osłon okiennych.

Gdy poszukiwane są wysokiej jakości rolety Żywiec – https://www.artroll.pl/rolety-zywiec/ to jedna z miejscowości, gdzie można zamówić je na wymiar. Z dokładnymi ofertami firm wykonujących osłony okienne można zapoznać się na ich witrynach.

Rolety zaciemniające – rodzaje

W kategorii rolet zaciemniających można znaleźć szeroką gamę produktów. Zaliczają się do nich przede wszystkim:

1. Mini rolety

Są to rolety, które nie mają kasety na wale do nawijania materiału. Również nie mają bocznych prowadnic lub zamiast nich stosowane są żyłki. Są to najtańsze rolety zaciemniające dostępne w sprzedaży.

2. Rolety w kasecie

To rolety droższe, ale wyposażone w kasetę i prowadnice. Kaseta zabezpiecza materiał rolety przed zakurzeniem i zabrudzeniem i powoduje, że osłona wygląda estetycznie. Prowadnice przytrzymują roletę w miejscu nawet wtedy, gdy okno jest uchylone.

Jak zamontować rolety zaciemniające?

Montaż rolet okiennych zaciemniających nie jest skomplikowany. Obecnie najczęściej zamawiane są rolety do montażu bezinwazyjnego, które wykorzystują specjalne haczyki umieszczane na skrzydle okna.

Ile kosztują zaciemniające rolety okienne?

Ceny rolet zaciemniających zależne są od wybranego materiału i wielkości rolety. Zazwyczaj trzeba liczyć się z kosztem od około 20-30 złotych za rolety o szerokości około 27 cm, natomiast rolety szersze, na przykład o szerokości 68 cm, to wydatek około 50-60 złotych.

Więcej informacji o cenach rolet zaciemniających można znaleźć bezpośrednio na stronach internetowych ich sprzedawców.