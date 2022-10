Wewnętrzne rolety okienne to niezawodna metoda regulowania nasłonecznienia pomieszczeń i zmniejszenia stopnia, w jakim nagrzeją się one od wpadających do środka promieni. Będą również niezawodnym sposobem na uatrakcyjnienie aranżacji przez wykorzystanie różnej kolorystyki i faktury tkanin. Pozwalają także na zapewnienie sobie prywatności. Dla kosztu montażu oraz komfortu obsługi duże znaczenie będzie miał zastosowany w nich system sterowania.

Jak działa sterowanie ręczne roletami, a jak elektryczne?

Podstawową opcją w przypadku wszystkich systemów rolet wewnętrznych jest sterowanie ręczne. Materiał może być opuszczany i unoszony za sprawą sznurka z estetycznymi koralikami umieszczonymi w równych odstępach, który tworzy zwisającą pętlę. Pociągnięcie za fragment bliższy wnętrzu pomieszczenia pozwala na uniesienie tkaniny, podczas gdy posłużenie się dalszym będzie skutkowało jej opuszczeniem. Jest to możliwe, ponieważ koraliki wchodzą w otwory w wałku, na którym nawinięty jest materiał.

Ruch sznurka, z którym są połączone, skutkuje więc obrotami wałka a tym samym zwijaniem lub rozwijaniem tkaniny. Inną opcją będą elektryczne rolety okienne. W Szczecinie są one oferowane podobnie jak obsługiwane ręcznie przez firmę Tapparella. W ich przypadku ruch tkaniny jest możliwy, ponieważ w wałek wbudowany jest silnik elektryczny. W zależności od preferencji użytkownika może on być uruchamiany z wykorzystaniem przycisku ściennego lub pilota.

Jakie są zalety sterowania ręcznego i elektrycznego?

Ręczne sterowanie roletami jest znacznie tańsze i nie wymaga doprowadzania zasilania w pobliże ramy okiennej. Może być jednak problematyczne, jeżeli w pomieszczeniu znajduje się duża liczba przeszkleń albo mają one większą powierzchnię. Kłopotliwe będzie też zasłanianie i odsłanianie rolet, jeżeli okna znajdują się daleko od siebie lub w grę wchodzą okna dachowe. Sterowanie elektryczne oznacza wyższy poziom komfortu oraz możliwość szybszej regulacji, lecz wymaga dodatkowego wydatku.

Szeroki wybór rolet okiennych można znaleźć w ofercie firmy Tapparella ze Szczecina. Sprzedaje ona również moskitiery, markizy oraz refleksole, a także rolety rzymskie. Wśród propozycji znajdują się ponadto żaluzje aluminiowe lub drewniane, jak również rolety zewnętrzne w różnych wersjach.