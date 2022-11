Reklama wielkoformatowa – 3 najpopularniejsze rodzaje

Nośniki reklamowe różnią się od siebie pod wieloma względami, a jednym z podstawowych kryteriów podziału jest format. Duży rozmiar sprawia, że taką formę stosuje się głównie na zewnątrz, jako jeden z elementów reklamy outdoorowej. Jakie są rodzaje reklam wielkoformatowych, które wybierają małe i duże firmy? Podpowiadamy.

Billboardy i plansze reklamowe

Reklama wielkoformatowa może przyjmować formę przede wszystkim billboardów oraz plansz reklamowych. Billboardy to jedno z najchętniej stosowanych narzędzi do promocji produktów i usług. Z powodu ich dużej popularności warto zadbać o ciekawą, przykuwającą oko szatę graficzną oraz chwytliwe hasło. Plansze reklamowe, nieco mniejsze od billboardów, często zawierają przydatne informacje na temat dojazdu do siedziby firmy lub kontaktu. W takim wypadku należy zadbać o to, aby informacje zawarte na planszy były przede wszystkim jasne i czytelne.

Plakaty i banery

Plakaty reklamowe są zupełnie różne od tych, jakie stosuje się w dekoracji wnętrz. Przede wszystkim mają znacznie większy format, dzięki czemu przyciągają uwagę przechodniów. Informacje zawarte na plakacie są możliwe do odczytania nawet z daleka. Dobry plakat odznacza się ciekawym projektem i rzeczowym przekazem. Za jego pomocą odbiorca od razu uzyskuje najważniejsze informacje na temat firmy, produktu, usługi lub wydarzenia. Plakaty większego formatu to tak zwany citylight, które najczęściej spotykamy na przystankach i w przestrzeni miejskiej. Można również wykorzystywać flagi reklamowe.

Po reklamy wielkoformatowe warto sięgać nie tylko w przestrzeni publicznej, ale również podczas wydarzeń branżowych. Stoisko firmy powinno wyróżniać się na tle konkurencji, aby skutecznie przyciągać klientów, inwestorów lub potencjalnych pracowników. W tym celu warto wykorzystać reklamę wielkoformatową, której wygląd jest spójny z identyfikacją wizualną firmy. Do wyboru są różne narzędzia – roll-upy, stojaki reklamowe, lady wystawiennicze, ścianki tekstylne, wspomniane wcześniej plakaty oraz ogólny projekt wizualny stanowiska.