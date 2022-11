Taśmy do spinania kabli to akcesoria wykorzystywane w czasie porządkowania przewodów elektrycznych. Istnieje kilka rodzajów tych produktów. Poszczególne modele różnią się pomiędzy sobą materiałem wykonania, sposobem zapięcia, a także długością czy szerokością. W dzisiejszym wpisie przedstawimy wszystkie najpopularniejsze rodzaje taśm. Jeśli szukasz wysokiej jakości akcesoriów do wiązkowania przewodów, zapoznaj się z dalszą częścią naszego artykułu.

Taśmy stalowe

Jednym z rodzajów taśm do spinania kabli są taśmy stalowe w powłokach z tworzyw sztucznych. Akcesoria te wykazują dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne, w tym rozerwanie i pękanie. Ich dużą zaletą jest też całkowita ognioodporność. Taśmy stalowe dostępne są w różnych długościach i szerokościach. Chętnie korzystają z nich właściciele magazynów, hal oraz zakładów produkcyjnych. Doskonale sprawdzają się podczas zabezpieczania ciężkich ładunków na czas transportu. Ze względu na swoje właściwości produkty te mogą być stosowane w trudnych warunkach środowiskowych, m.in. w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur. Nie nadają się jednak do spinania przewodów z tendencją do zmiany objętości.

Plastikowe opaski zaciskowe

W sklepach internetowych oferujących produkty do zabezpieczania i porządkowania kabli, takich jak porządekwkablach.pl , dostępne są też opaski zaciskowe wykonane z tworzyw sztucznych. Wykorzystanie plastikowych trytytek to najpopularniejszy sposób wiązkowania kabli. Opaski te wyróżnia uniwersalność zastosowania oraz prostota użycia. Z powodzeniem można korzystać z nich zarówno w gospodarstwach domowych, jak i profesjonalnych warsztatach i magazynach. Po zaciśnięciu opaska zapewnia bardzo mocny chwyt. Ryzyko rozerwania praktycznie nie istnieje. Wadą większości dostępnych na rynku taśm plastikowych jest jednorazowość. Produkty te nie nadają się do ponownego wykorzystania, co ogranicza nieco ich funkcjonalność.

Taśmy rzepowe