Drzwi zewnętrzne to bardzo ważny element w każdym budynku. Ich głównym zadaniem jest zabezpieczanie wnętrz domu przed ucieczką ciepła oraz przed wtargnięciem do nich niepowołanych do tego osób (np. włamanie czy kradzież). Takie drzwi składają się z trzech podstawowych części: skrzydła, ościeżnicy oraz progu. Z punktu widzenia termoizolacyjności domu najistotniejszą rolę odgrywa próg. Z tego artykułu dowiesz się, na jaki próg warto się zdecydować oraz jakie są dopuszczalne normy jego wysokości.

Jakie funkcje pełni próg w drzwiach zewnętrznych?

Choć próg jest mało rzucającą się w oczy częścią drzwi zewnętrznych, to pełni w nich niezwykle istotną funkcję – chroni wnętrze domu przed utratą cennego ciepła, a także przed przedostawaniem się do środka zimnego powietrza i wody z zewnątrz. Przeciwdziała również powstawaniu mostków termicznych. Próg zabezpiecza też wnętrze domu przed nadmiernym hałasem, a więc ma bezpośredni wpływ na izolację akustyczną drzwi. Dobrze dobrany próg w drzwiach zewnętrznych sprawi, że przedpokój Twojego domu będzie nie tylko ciepły, ale także cichy i przytulny.

Jaki powinien być dobry próg w drzwiach zewnętrznych?

Dobry próg w drzwiach zewnętrznych powinien wyróżniać się kilkoma cechami. Przede wszystkim musi być wytrzymały. Ważne jest więc, z jakich materiałów został wykonany. Jeżeli zdecydujesz się na montaż w swoim domu drewnianych drzwi zewnętrznych, ich próg wcale nie musi być zrobiony z drewna. Większość producentów takich drzwi stawia na progi aluminiowe, które charakteryzują się doskonałymi parametrami. Skutecznie chronią wnętrze domu przed przemarzaniem oraz powstawaniem mostków termicznych, są solidne i stabilne, a ich dodatkową zaletą jest fakt, iż nie wymagają specjalnej pielęgnacji.

Aby próg mógł właściwie spełniać swoje zadanie, powinien być także stabilnie osadzony. Od jego prawidłowego montażu oraz uszczelniania zależeć będzie bowiem efektywność ochrony wnętrz budynku przed ucieczką ciepła i przedostawaniem się do środka zimnego powietrza, a także hałasu. Próg nie może być również zbyt wysoki. Przepisy budowlane określają jego maksymalną wysokość dla budynków mieszkalnych. Nie może ona przekraczać 20 mm.

Czy warto zdecydować się na próg z przekładką termiczną?

Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie progu z przekładką termiczną. W zestawach wraz ze swoimi drzwiami oferuje go np. firma ABA Wiktorczyk. Taki próg jest niski, dzięki czemu wchodzenie i wychodzenie z domu może odbywać się płynnie i bezpiecznie. Jego wysokość jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prezentuje się estetycznie, gdyż jego wkręty mocujące są dyskretnie ukryte, a co najważniejsze, skutecznie chroni wnętrze przed utratą ciepła oraz przedostawaniem się do niego zimna i wody.