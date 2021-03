Rolki – dlaczego warto zacząć jeździć?

W ostatnich latach możemy zauważyć trend uprawiania sportów outdoor- czyli takich na świeżym powietrzu. W praktycznie każdym miasteczku znajdziemy siłownię znajdującą się w parkach czy przy osiedlowych placach zabaw. Oprócz tego możemy zauważyć wzrost zainteresowania innymi formami aktywności, poza standardowym bieganiem. Jedną z takich form jest niewątpliwie jazda na rolkach, zdobywająca coraz to większą popularność, nie tylko wśród dzieci ale także dorosłych.

Z czym to się je? Czyli o samej jeździe na rolkach słów kilka

Załóżmy, że nigdy wcześniej nie jeździliśmy na rolkach ale wydaje się to całkiem fajną formą aktywności i widzimy w naszym mieście coraz to większą rzeszę wszelkiej maści rolkarzy. Mamy pozytywne odczucia co do samej aktywności ale również pojawia się strach, że to może nie być bezpieczne, pewno łatwo o upadki, kontuzje czy też o poważniejsze wypadki- i to wydaje się wszystko całkiem uzasadnione, w końcu nikt przecież nie lubi upadać. Każdy jednak jakoś zaczynał i jak wiele rzeczy w życiu, jazda na rolkach też wymaga praktyki i na długim procesie uczenia. Jak już opanujemy podstawy jazdy czyli ruszanie do przodu, odpowiednie poruszanie się i hamowanie, to jazda potrafi sprawiać ogromną frajdę. Z biegiem czasu przy coraz to lepszej kontroli, możemy dodawać do naszego arsenału ruchów elementy takie jak np. jazda tyłem, skręcanie za pomocą przeplatanki czy też różne style hamowania. Jeśli o samym hamowaniu już mowa, bo w końcu to prawdopodobnie najważniejsza kwestia dla naszego bezpieczeństwa, to na początek naszej nauki warto korzystać z wbudowanego hamulca, który w miarę efektywnie pozwala na wytracanie prędkości aż do momentu zatrzymania. W miarę zdobywania doświadczenia, kolejnym krokiem w naszej przygodzie z rolkami będzie nauka hamowania tzw. T-stop, gdzie używamy kółek jednej z naszych rolek jako hamulca. Jeśli dotrzemy do tego momentu to już prawdopodobnie jesteśmy całkiem sprawnymi rolkarzami i od tej pory jazda powinna być już tylko przyjemnością.

Wymagania sprzętowe

Podstawą wydają się oczywiście rolki bo przecież bez tego jazdy w ogóle nie zaczniemy. Ja jednak pragnę zwrócić szczególną uwagę na względy bezpieczeństwa, tak więc przy zakupie rolek równie ważny jest kask, czasem niektórzy też rozważą ochraniacze jako obowiązkowy zakup. Uważam, że bez takiego kompleksowego zakupu nie powinniśmy w ogóle zaczynać jazdy, zwłaszcza jak jesteśmy początkującymi w tym sporcie i przed nami proces nauki wraz, być może, kilkoma upadkami. Czy kupienie takiego zestawu na start mocno obciąży nasz budżet? W końcu nie chcielibyśmy wydawać dużych pieniędzy, żeby zobaczyć czy jazda na rolkach nam się spodoba a potem rzucić sprzęt w kąt bo uznamy, że to zupełnie nie dla nas. Tutaj jednak chyba będę mógł uspokoić część osób rozważających taki zakup- ceny rolek zaczynają się często już od 100 zł (choć wiadomo, że to sprzęt niższej jakości), a za sprzęt ochronny zapłacimy podobną sumę. W takim przypadku wydatek nie wydaje się zbyt duży, a przez to maleje ryzyko nieudanego zakupu, którego potem byśmy mogli żałować miesiącami.

A od jakiego sprzętu powinniśmy zacząć, czego szukać?

Wśród rolek mamy do wyboru szeroki asortyment sprzętowy, można wymienić kilka rodzajów takich jak: rolki fitness, freeride czy też agresywne. Te, które interesują nas na start to rolki typu fitness- są najbardziej uniwersalne, łatwo dopasować rolkę do naszej stopy, a rozmiar kółek (najczęściej 80-84mm) pozwala na wygodną jazdę na średniej prędkości. Najczęściej takie rolki będą posiadały 4 kółka co jest optymalnym rozwiązaniem dla początkujących. Na jakie marki warto zwrócić uwagę przy dokonywaniu zakupu? Na pewno znane i powszechnie lubiane Rollerblade, K2 czy też Fila. Jeśli szukamy tańszej alternatywy to zdecydowanie możemy spojrzeć na rolki firmy Oxelo. Jeśli uznamy jednak na tym etapie, że rolki to nie nasza bajka, to zawsze można spróbować zakupu wrotek- ze względu na układ kółek, przyjaźniejsze do nauki niż rolki.

Umiem już jeździć i chcę spróbować czegoś innego, co można polecić w takiej sytuacji?

Wcześniej wymienione rolki typu freeride czy agresywne zapewniają inny typ jazdy, większe możliwości jeśli chodzi o prędkości czy samą jazdę. To wszystko wiąże się też z wyższym zaawansowaniem rolkarza, tak więc nie jest to sprzęt dla początkujących. Wyższe prędkości mogą stanowić duże zagrożenie dla kogoś kto nie umie płynnie jeździć i hamować, a sam styl jazdy na np. rolkach agresywnych sprawia, że często musimy reagować na wąskich przestrzeniach. Najczęściej rolkarzy, których spotykamy na zatłoczonych ulicach miasta bądź bulwarze to właśnie użytkownicy rolek agresywnych bądź freeride. Ich budowa i układ kółek pozwalają na lepsze czucie z podłożem i mniejsze męczenie się stopy przy jeździe stąd wyższe możliwości jakie oferują takie rolki. Jeśli chcemy zobaczyć jak taki sprzęt wygląda, czy też go przetestować warto zapoznać się ofertą rolek i wrotek w Decathlonie.

A więc czy warto inwestować w tę formę sportowej rekreacji?

Reasumując to co przedstawiłem wcześniej w artykule, a także swoje własne doświadczenia z jazdy na rolkach, śmiało mogę stwierdzić, że warto zainteresować się tą formą aktywności jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy. Jest to świetna alternatywa dla biegania, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nie obciążamy tak bardzo stawów jak przy bieganiu właśnie. Proces uczenia się jazdy nie jest krótki ale bardzo łatwo o nauczycieli, którzy pokażą nam jak powinno się jeździć, jest też pełno filmików instruktażowych na Youtube. Próg wejścia do tego sportu, jeśli chodzi o finanse, jest raczej niski a frajda jaką oferuje jazda na rolkach jest niesamowita, zwłaszcza jak już opanujemy jazdę w zadowalającym stopniu. Tak więc jeśli jeszcze nie masz swoich rolek to najlepszy czas, żeby wybrać się do sklepu i zakupić parę dla siebie, w końcu sezon na jazdę na rolkach tuż za rogiem.