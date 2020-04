SilniejsiRazem – Mondelez Int. wspiera walkę z epidemią w Polsce i na świecie

Mondelez International przeznaczył 15 mln dolarów na wsparcie finansowe oraz rzeczowe służby zdrowia i organizacji pomocowych dedykowanych walce z pandemią na całym świecie.

W Polsce firma przekazała 150 000 zł na rzecz Funduszu Interwencyjnego Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Do podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża trafi 6 ton słodyczy marki Milka.

W ramach podziękowania za stałe wsparcie Banków Żywności, szczególnie w ostatnich tygodniach, firma otrzymała tytuł „Partnera na każdy czas”.

Trwająca epidemia Covid-19 sprawiła, że tegoroczne święta wielkanocne będą inne niż do tej pory. Konieczność izolacji szczególnie dotknęła osoby starsze i samotne. Mondelez Polska wierzy, że w tym trudnym czasie jesteśmy #SilniejsiRazem, dlatego zdecydował się przekazać 6 ton produktów marki Milka na rzecz seniorów, w tym Powstańców Warszawskich, domów opieki oraz zakładów leczniczo-opiekuńczych wspieranych przez Polski Czerwony Krzyż.

Dzięki tej pomocy już niedługo świąteczny podarunek otrzyma 14 000 osób.

„Bardzo dziękuję firmie Mondelez International za to wsparcie. Szczególnie w tym okołoświątecznym czasie myślimy o osobach starszych i schorowanych, czyli tych, których obecna sytuacja dotyka chyba najbardziej i to nie tylko w znaczeniu medycznym, ale społecznym, psychologicznym: wymuszona samotność, strach o siebie i swoich bliskich. Odrobina słodyczy i przypływ pozytywnej energii na pewno się przydadzą” – mówi Michał Mikołajczyk, Wiceprezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. „#SilniejsiRazem to w tym przypadku nie tylko marketingowe zawołanie, ale potwierdzenie tej znanej i jak się cieszę praktykowanej zasady!” – dodaje Mikołajczyk.

Produkty Mondelez Polska trafiają także regularnie do stałego partnera firmy – Banków Żywności. Firma przekazała już organizacji 10 ton ciastek i produktów czekoladowych, a kolejne 9 ton słodyczy trafi do niej lada moment. Za pomoc i wsparcie okazane Bankom Żywności w czasie kryzysu epidemiologicznego Mondelez otrzymał tytuł „Partnera na każdy czas”.

Wsparcie produktowe to jednak nie wszystko. Firma cały czas analizuje najpilniejsze potrzeby i stara się pomagać. Aby wspomóc polską służbę zdrowia, w marcu Mondelez Polska przekazał 150 000 zł na rzecz specjalnego funduszu interwencyjnego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki pieniądzom zebranym w ramach funduszu, Fundacja WOŚP na bieżąco kupuje środki ochrony osobistej dla personelu medycznego oraz sprzęt niezbędny do walki z koronawirusem dla szpitali. WOŚP to nie tylko ogromne wsparcie dla służby zdrowia, ale i nadzieja. Powtarzając za Jurkiem Owsiakiem, Mondelez Polska wierzy, że wkrótce „wygramy i pójdziemy wszyscy razem na spacer”!

„Społeczna odpowiedzialność od lat wpisana jest w strategię i działanie Mondelēz International. Dzisiaj, w dobie trwającej epidemii koronawirusa, nie może być inaczej. W Polsce od początku trwania epidemii chcemy wyjść naprzeciw potrzebom tych, których obecna sytuacja dotknęła w sposób szczególny. Na bieżąco angażujemy się w działania różnych organizacji, przekazując pomoc zarówno finansową, jak i rzeczową. Cieszymy się, że możemy wesprzeć w tym pełnym wyzwań czasie polską służbę zdrowia. Mamy także nadzieję, że przekazane przez nas przekąski przyniosą odrobinę radości podopiecznym Polskiego Czerwonego Krzyża – zarówno seniorom samotnym w swoich domach, jak i domach opieki. – powiedział Marcin Dobrock, dyrektor zarządzający Mondelez Int. w Polsce i krajach bałtyckich.