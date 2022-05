Skup udziałów nieruchomości – najlepsze porady

Jeżeli jesteś tylko jednym z współwłaścicieli danej nieruchomości zapewne niejednokrotnie nasuwało ci się na myśl pytanie, czy istnieje możliwość sprzedaży tylko właśnie twojej części nieruchomości. Na ratunek w takiej sytuacji przychodzi nam art. 198 kodeksu cywilnego, dzięki któremu posiadamy wiedzę i możliwość rozporządzania swoim udziałem, nawet bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Więc nie ma rzeczy niemożliwych i możemy się przygotowywać do sprzedaży mieszkania, w szczególności, że już wiemy, że nie ma ku temu żadnych przeszkód.

Niestety współwłaścicielami nieruchomości często zostajemy mimowolnie, najczęściej w wyniku podziału spadku lub majątku. Jeżeli nieruchomość posiada kilku właścicieli często dochodzi do wielu konfliktów spowodowanych zarządzaniem daną nieruchomością, a w tym podziałem zysków i kosztów, my się denerwujemy, nikt nie jest szczęśliwy, więc w takiej sytuacji lepiej pozbyć się problemu.

Jak zatem możemy pozbyć się naszych współudziałów nieruchomości?

Zarządzanie majątkiem jest najłatwiejsze w momencie, kiedy dana nieruchomość posiada tylko i wyłącznie jednego właściciela. Posiadanie współwłaścicieli niejednokrotnie jest bardzo uciążliwe i powoduje frustracje z wielu powodów. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której współwłaścicieli jest kilku, może być ciężko uzyskać jednobrzmiącą decyzję od wszystkich dotyczącą sprzedaży nieruchomości przez wszystkich. Kolejnym możliwym rozwiązaniem byłby podział nieruchomości, najczęściej jednak jest albo fizycznie niewykonalny, albo pochłonąłby mnóstwo pieniędzy. W takiej sytuacji najprostszym rozwiązaniem okazuje się sprzedaż swoich udziałów i zapomnienie o problemie.

Jeżeli masz taki problem, to działanie na własną rękę może się okazać niewiarygodnie trudne, uciążliwe i czasochłonne. W takiej sytuacji, możesz zdecydować się na rozpoczęcie współpracy z biurem nieruchomości lub ze skupem nieruchomości, gdzie współpraca może odbywać się także online. Po podjęciu takiej decyzji zaoszczędzisz swój cenny czas, a sprawy będą się same rozwiązywały. Współpraca ze skupem nieruchomości może okazać się niezwykle szybkim wyborem, ponieważ zajmują się oni bezpośrednim skupem mieszkań, czy udziałów za własną gotówkę, więc nie będziecie marnować bezsensownie czasu na szukanie kupca. To już po stronie skupu nieruchomości będzie leżeć problem szukania kolejnego kupca czy najemcy i dogadywanie się ze współwłaścicielami. Dodatkowo, jeżeli zależy ci na zaoszczędzeniu twojego czasu współpraca online mogłaby być idealną decyzją, ponieważ wszelkie formalności w takiej sytuacji załatwiacie drogą internetową, a spotykacie się tylko i wyłącznie raz, aby zapoznać się z faktycznym stanem nieruchomości i podpisać akt notarialny w kancelarii notarialnej. Takie rozwiązanie może okazać się idealne dla osób zapracowanych, przebywających poza terytorium kraju czy nie mających wielu wolnych chwil dla siebie z wielu różnych powodów. Pozbycie się problemu jakim jest zawadzająca nieruchomość, wraz z niechcianymi współwłaścicielami to pierwszy krok na drodze do uzyskania wolności i na byciu szczęśliwym.