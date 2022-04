Skuteczne zamki antywłamaniowe, które zabezpieczą twój dom

Istnieją zalecenia na podstawie których mówi się, że zamki w drzwiach powinny być wymieniane regularnie przynajmniej raz na kilka lat, a jeśli to możliwe to zdecydowanie częściej. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa przed potencjalnymi włamaniami i uniemożliwieniem zniszczenia drzwi przez nieproszonych gości. Powinieneś wiedzieć, że producenci robią coraz to skuteczniejsze zamki do drzwi, ale także techniki stosowane przez złodziei ciągle się rozwijają. Zamki są pierwszą i ostatnią barierą chroniącą nasze mieszkanie i nas samych, dlatego musimy zwrócić szczególną uwagę na ich prawidłowe funkcjonowanie i pomyśleć o systematycznej wymianie w miarę naszych możliwości.

Wybierz najlepsze zamki na świecie…

Pytanie o wybór zamków może okazać się bardzo trudne z racji iż jest ich pełna gamma. Sklep oferuje szeroki wybór zamków od standardowych po specjalne i nowoczesne otwierane na kod bądź kartę. Jeżeli jesteśmy w posiadaniu drzwi antywłamaniowych, to problem sam się poniekąd rozwiązuje ponieważ wymiana zamka w drzwiach antywłamaniowych możliwa jest tylko w przypadku z góry określonych modeli których wybór będzie łatwiejszy. Niestety na tym nie koniec, bo staniemy przed decyzją na temat samodzielnego montowaniu zamka bądź zdecydowaniu na usługi profesjonalistów, którzy zrobią to lepiej i szybciej. Wszystko ma swoje plusy i minusy, oczywiście jeśli zrobimy to sami zaoszczędzimy kilkaset złotych, ale nieoceniona jest pomoc doświadczonej osoby która jest w stanie wskazać problem i w razie potrzeby polecić nam wymianę pozostałych elementów w celu zwiększenia ochrony mieszkania.

Zwiększ swoje bezpieczeństwo!

W drzwiach standardowych umieszczony jest zamek wewnętrzny, co stanowi minimalne bezpieczeństwo na jaki możemy sobie pozwolić. Większość drzwi ma możliwość dodania zamka który znacznie zwiększy bezpieczeństwo i utrudni możliwość włamania. Jeśli możemy kupić więcej elementów zabezpieczających to zdecydowanie powinniśmy to uczynić. W tym przypadku możemy swobodnie korzystać z wersji zewnętrznych i wewnętrznych. Wszystko zależy od naszego gustu i upodobań, ponieważ dziś zamki służą już nie tylko do ochrony, ale także do dekoracji i do wpasowywania się w wystrój mieszkania. Pamiętaj, że nie wolno przesadzać z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa, każde drzwi mają wytrzymałość i w momencie gdy ją przekroczymy nie będą tak dobrze spełniać swojej roli. Według zaleceń na jednych drzwiach powinny znaleźć się maksymalnie trzy zamki.