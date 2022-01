Słupki z taśmą – wyznaczanie tymczasowych granic i stref

Jeśli w firmie na co dzień dzieje się naprawdę wiele, a jej kalendarz jest wypełniony znanymi wydarzeniami branżowymi, warto, aby miała ona dostęp do funkcjonalnych narzędzi, dzięki którym zapanuje nad przestrzenią. Takimi rozwiązaniami mogą okazać się słupki z taśmą – odpowiednie do wykorzystania w siedzibie firmy i na zewnątrz. Z ich pomocą udaje się łatwo i estetycznie wyznaczyć tymczasowe granice i strefy. Dowiedz się o nich więcej.

Słupki odgradzające dla uporządkowania wspólnej przestrzeni

Firmowe przestrzenie mogą być dzielone zarówno przez pracowników, osoby zarządzające, jak i partnerów biznesowych i potencjalnych klientów. By ułatwić każdemu poruszanie się po obiekcie i tym samym nie zaburzać rytmu pracy pozostałych osób przebywających w biurze, warto zdecydować się na mobilne i tymczasowe rozwiązanie, czyli słupki odgradzające. Są to narzędzia przypominające standardowe słupki widziane w przestrzeniach miejskich, ale w odróżnieniu od nich wyposażone w specjalną taśmę elastyczną albo pleciony sznur. Są one także wzbogacone o cięższą podstawę zapewniającą stabilność całej konstrukcji.

Można kojarzyć je z przestrzeniami hotelowymi, muzealnymi, restauracyjnymi czy kinowymi, gdzie pomagają one w organizacji kolejek i oddzielają te elementy wyposażenia, których nie powinni dotykać klienci i osoby odwiedzające. Podobne funkcje słupki mogą pełnić w biurze czy siedzibie przedsiębiorstwa. Przy ich pomocy udaje się sprawnie zorganizować kierunki i możliwości ruchu w budynku, wyznaczyć strefę recepcji czy oddzielić przestrzeń do pracy od tej przeznaczonej do odpoczynku w trakcie przerw. Przed zakupem słupków warto pomyśleć nad miejscami ich ustawienia oraz potrzebną liczbą, a następnie złożyć zamówienie.

Sprawdź także Stojaki z Plexi!

Słupki z taśmą czy z ozdobnym sznurem, jakie lepiej wybrać?

Szukając sprawdzonego sklepu oferującego słupki z taśmą i sznurem plecionym, warto teraz zajrzeć do oferty topexpo.pl. To sklep cieszący się pozytywnymi opiniami klientów i mający w swym katalogu imponujący wybór produktów. W jednym miejscu znajdziesz zatem elementy wyposażenia, które doskonale sprawdzą się w przestrzeniach biurowych, a także na targach i w innych punktach, gdzie często firma gości przy okazji branżowych wydarzeń.

Jaki rodzaj słupków lepiej jednak wybrać – wzbogacony o elastyczną taśmę czy pleciony lub welurowy sznur? Do eleganckich, ekskluzywnych przestrzeni lepiej będą pasowały słupki ze sznurami, chromowane, w odcieniu srebrnym lub złotym. Można dobrać sznur w kolorze na przykład kojarzącym się z barwami firmowymi, albo zdecydować się na ponadczasowy kolor. Słupki wzbogacone o taśmę są dobrym wyborem do przestrzeni nowoczesnych, gdzie każdy element dobierany jest ze względu na swoją funkcjonalność.

W asortymencie sklepu topexpo.pl dostępne są także słupki z taśmą ostrzegawczą, mające specjalny system konstrukcji umożliwiający błyskawiczne rozkładanie i składanie podstawy. Warto wyposażyć się w nie w przypadku planowanych remontów w siedzibie firmy oraz poza nią, na przykład na parkingu dla pracowników. Przeczytasz o nich więcej na stronie sklepu.