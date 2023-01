Soczewki kontaktowe – jak długo można je nosić?

Soczewki kontaktowe mogą być świetnym sposobem na poprawę wzroku bez konieczności noszenia okularów. Ale jak długo można nosić soczewki kontaktowe, żeby nie odczuwać zmęczenia lub dyskomfortu?

Soczewki kontaktowe – co warto wiedzieć na ich temat?

Soczewki kontaktowe w Kielcach należy nosić nie dłużej niż 8-10 godzin dziennie. Może się to jednak różnić w zależności od rodzaju noszonych szkieł. Miękkie soczewki kontaktowe są zaprojektowane tak, aby były wygodne i można je było nosić przez dłuższy czas. Natomiast soczewki twarde, przeznaczone do korekcji poważniejszych wad wzroku, powinny być zdejmowane po 8 godzinach noszenia. Dodatkowo, jeśli odczuwa się dyskomfort lub zmęczenie podczas noszenia soczewek kontaktowych, ważne jest, aby je zdjąć i dać odpocząć swoim oczom. Szkła są często noszone zbyt długo, co może powodować uszkodzenia oczu.

Długotrwałe noszenie soczewek może prowadzić do suchości, a także zwiększonego ryzyka infekcji i zapalenia rogówki. Długie noszenie soczewek kontaktowych może również powodować obrzęk rogówki. Wówczas soczewki puchną i stają się niewygodne w noszeniu. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do utraty wzroku. Aby uniknąć tego ryzyka, ważne jest przestrzeganie instrukcji udzielonych przez lekarza i wymiana soczewek zgodnie z zaleceniami.

