Sofy rozkładane w pokoju hotelowym

Pokoje hotelowe to szczególne miejsce do zadań specjalnych. Goście hotelowi płacą za to, by móc wypocząć, zrelaksować się i zregenerować siły, a dobrze dobrane meble posłużą temu trudnemu zadaniu. Wybór sofy hotelowej jest bardzo trudny – mebel ten ulega nieustannemu ścieraniu, ponieważ korzysta z niego wiele osób, na skutek czego ulega on szybkiemu zniszczeniu i zużyciu.

Dobrym rozwiązaniem w zakresie wyposażenia pokoju hotelowego są sofy rozkładane . Są to nowoczesne, eleganckie łóżka, które sprawdzą się w przypadku, gdy mamy duże ilości odwiedzających. Zamiast tradycyjnej dostawki wystarczy rozłożyć sofę, dzięki czemu zyskujemy dodatkowe miejsce do spania, a przy okazji oszczędzamy cenną przestrzeń w ciągu dnia.

Sofa – z funkcją spania czy bez? Kilka pomysłów do hotelowego pokoju

Pokoje typu studio lub apartament nie zawsze powinny być wyposażone w sofę z funkcją spania. Bywa, że mebel ten służy jedynie rozrywce w ciągu dnia, oglądaniu telewizji lub spotkaniom towarzyskim. Tutaj dobrym pomysłem będzie prosta sofa na nóżkach – bez możliwości rozłożenia, co doda wnętrzu luksusowego wymiaru. Meble bez możliwości rozłożenia są też świetnym dodatkiem do hotelowego lobby, a zarazem dobrą alternatywą wobec kompletu krzeseł, foteli lub ław dla odwiedzających recepcję.

W większości przypadków pokoje hotelowe muszą jednak być kreowane w sposób przemyślany – stawiajmy na uniwersalizm, prostotę i funkcjonalność. Uniwersalizm znaczy w tym przypadku możliwość różnych konfiguracji oraz przestawiania łóżek, co w hotelarstwie jest częstym zabiegiem i wyjściem naprzeciw oczekiwaniom gości. Sofy hotelowe rozkładane przeżywają obecnie swój tryumf – hotelarze z całego świata sięgają po to proste rozwiązanie, by zyskać dodatkowe, jakże cenne miejsce. Najnowsze modele tego typu nie ustępują w niczym tradycyjnym łóżkom z materacem, są równie komfortowe i doskonale odpowiadają zróżnicowanym potrzebom, zwłaszcza rodzin podróżujących z małymi dziećmi.

Powrót do korzeni, czyli wielki come back wersalek hotelowych

Myli się ten, kto uważa, że kanapa w hotelu to przeżytek. Obecnie meble tego typu wracają do łask, stając się ważnym i spektakularnym dodatkiem, podkreślającym wyrafinowany styl hotelowego pokoju. Tapicerowana wersalka bywa często bardzo zbliżona wyglądem do nowoczesnej sofy, różni się jednak przede wszystkim wysokością. W wielu ofertach sklepów nazwy: sofa, kanapa i wersalka używane są wymienne, a ich wielkim atutem jest nie tylko oryginalny, olsdchoolowy design, ale też możliwość rozłożenia i ulokowania na niej nawet do trzech dorosłych osób.

Nowoczesne sofy rozkładane oraz wersalki są tapicerowane trwałymi, przyjemnymi w dotyku tkaninami, są też wyposażone w poduszki, które dodają wnętrzom wyjątkowego ciepła i domowej, miłej atmosfery. Przydatnym rozwiązaniem jest też wbudowany pojemnik na pościel, dzięki czemu zyskujemy miejsce w hotelowej szafie, a w przypadku dłuższych pobytów nasi goście mogą w prosty sposób schować pościel.