Spedycja Niemcy Polska w erze pandemii koronawirusa

Pandemia koronawirusa zmieniła znany nam dotychczas świat. Dotknęła każdej dziedziny gospodarki, każdego aspektu życia i niekiedy wpływ ten okazał się bardzo negatywny. Spedycja Polska-Niemcy w erze pandemii koronawirusa mocno ucierpiała, ale z czasem znaleziono rozwiązania, dzięki którym transport stał się zarówno skuteczny jak i bezpieczny.

Spedycja a Covid-19

Rynek spedycji to jeden z tych, które zostały najmocniej doświadczone przez pandemię koronawirusa. Wiele gałęzi gospodarki jest ze sobą powiązanych i należy na nie spojrzeć jak na naczynia połączone.

Ograniczenia w branży gastronomicznej, zmniejszenie konsumpcji, zamknięcie branży hotelarskiej, ograniczenia w turystyce – wszystko to przyczyniło się do braku zapotrzebowania na dostawy.

Przez to branża transportu, spedycji i logistyki z dnia na dzień musiała przystosować się do nowej, zaskakującej rzeczywistości. Lockdown odbił się niekorzystnie na wielu spedytorach i dużo czasu upłynie zanim odrobią oni swoje straty.

Bezpieczeństwo kierowców przede wszystkim

W miarę luzowania obostrzeń i odmrażania poszczególnych sektorów gospodarki, spedycja zaczęła powoli nabierać tempa. Przystosowano się do panujących zasad i zaczęto funkcjonować w reżimie sanitarnym.

To, na co w pierwszej kolejności zwrócono uwagę, to bezpieczeństwo kierowców zawodowych, aby nie stawali się oni nośnikami wirusa.

I tak firmy spedycyjne działają z zachowaniem procedur sanitarnych, a kierowcy wyposażeni są w środki dezynfekujące oraz ochronne (maseczki, rękawiczki). Pojawiają się także apele o pilne umieszczenie w planie szczepień grupy kierowców zawodowych, aby zwiększyć bezpieczeństwo i płynność sektora spedycji.

Brak szczepień może przyczynić się do zwielokrotnienia zachorowań, a także może mieć wpływ na przerwanie łańcucha dostaw.

Obostrzenia przy przekraczaniu granicy polsko-niemieckiej

Od początku pandemii koronawirusa transport dotknęło szereg obostrzeń, a kierowcy przekraczający granice napotykali różne ograniczenia.

Powszechne wymogi stosowane wobec kierowców to: wykonywanie testu na Covid-19 przy przekraczaniu granicy, poddanie się kwarantannie, a także okazanie odpowiedniego formularza.

Od 9 maja 2021r. Niemiecki Instytut Roberta Kocha uznał, że Polska nie jest już obszarem „podwyższonego ryzyka”, a zatem uznawana jest za obszar „zwykłego ryzyka”.

Co za tym idzie – nie należy już robić i okazywać negatywnych testów na obecność Covid-19 przy przekraczaniu granicy. Jednakże sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać w zależności od poszczególnych mutacji wirusa i liczby zachorowań.

Spedycja do i przez Niemcy – warunki

Jak wspomniano powyżej, decyzja Niemieckiego Instytutu Roberta Kocha z dnia 9 maja 2021r. złagodziła warunki jakie należało uprzednio spełnić przy przekroczeniu granicy i spedycji towarów na terenie Niemiec.

Zatem od 9 maja br. nie ma już obowiązku rejestrowania wjazdu na terytorium Niemiec ani wykonywania testu na obecność Covid-19. Wyjątek dotyczy kierowców, którzy w okresie 10 dni przed wjazdem do Niemiec przebywali w krajach o podwyższonym ryzyku.

W takiej sytuacji muszą oni dokonać rejestracji na specjalnym formularzu i przedłożyć negatywny wynik testu na Covid-19. Warto zatem śledzić zmiany i obserwować publikację listy krajów o podwyższonym ryzyku.

Polski eksport a międzynarodowa spedycja ciężarowa

Polski eksport to jeden z filarów, który świadczy o wzroście gospodarczym. Natomiast wśród polskiego eksportu jedną z najważniejszych gałęzi jest międzynarodowa spedycja ciężarowa.

Wiele polskich przedsiębiorstw decyduje się na ekspansję międzynarodową co powoduje zapotrzebowanie na profesjonalne firmy spedycyjne. Przewóz towarów drogą lądową jest najbardziej popularny i posiada wiele mocnych stron.

W porównaniu z transportem drogą morską czy lotniczą jest bardziej opłacalny i uniwersalny (praktycznie każda firma spedycyjna ma go w swojej ofercie). Międzynarodowa spedycja ciężarowa charakteryzuje się także dużą elastycznością obsługi.

Możliwy jest indywidualny dobór środka transportu do danego towaru i jego specyfiki. Dzięki powyższym zaletom ten rodzaj spedycji gwarantuje sprawne przewozy na odległość nawet kilkunastu tysięcy kilometrów.

Era koronawirusa pokazała niesamowicie niepewną przyszłość dla transportu, logistyki i spedycji w dobie zmieniających się okoliczności. Pośród wszystkich rodzajów transportu ten drogowy ucierpiał najmocniej. Zatem spośród tych wszystkich negatywnych skutków pandemii warto wyciągnąć owocną lekcję na przyszłość i zastanowić się nad skutecznym planem awaryjnym w razie kolejnego kryzysu.