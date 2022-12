Odzież jeansowa nie wychodzi z mody od dziesiątek lat. Z tego powodu każda kobieta ma w swojej szafie co najmniej jedną parę jeansów czy katanę. Ubrania wykonane z tego materiału nie tylko świetnie się prezentują i pasują do każdej stylizacji, ale również są wygodne. W szafie wielu pań nie może zabraknąć również spódnicy jeansowej, którą można nosić o każdej porze roku. Jak je wybierać i z czym najlepiej zestawiać?

Jak stworzyć elegancką stylizację z jeansową spódnicą w roli głównej?

Ubrania jeansowe często są kojarzone z luźnymi i casualowymi stylizacjami. Nic bardziej mylnego! Wystarczy je zestawić z odpowiednimi elementami, aby stworzyć look, który nada się do biura czy na ważne spotkanie. Zastanawiając się, jak stworzyć taki outfit, warto sięgać po klasyczne spódnice jeansowe . Najlepiej sprawdzą się modele ołówkowe w jednolitym i stonowanym kolorze.

Doskonałą bazą stylizacji będą spódnice midi albo maxi. Warto je zestawić z elegancką koszulą w stonowanym kolorze, a także szpilkami w kolorze karmelowym albo czarnym. Taki zestaw idealnie się skomponuje ze skórzaną torebką oraz delikatną biżuterią. W razie potrzeby można również założyć czarną marynarkę.

Z czym jeszcze można łączyć jeansową spódnicę?

Spódnica z jeansu to uniwersalny element garderoby, dlatego można z nią tworzyć nie tylko eleganckie stylizacje. To element garderoby, który doskonale się sprawdzi również na co dzień. O to, do czego warto ją ubierać, zapytaliśmy pracownika internetowego sklepu z jeansami damskimi Fashion Jeans , który zaproponował:

– Spódnice jeansowe to element garderoby, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych klientek. Sprawdzą się świetnie nie tylko do biura, ale również na luźniejsze wyjścia. W zależności od potrzeb i upodobań można je łączyć z T-shirtami, swetrami czy koszulami. Wychodząc ze znajomymi na miasto, można założyć spódnicę z jeansu mini albo midi i zestawić ją z balerinami czy trampkami oraz T-shirtem z nadrukiem. Na chłodniejsze wieczory dobrze sprawdzi się też ramoneska albo katana, dzięki której można stworzyć jeansowy total look.

Wybierając spódnice jeansowe, warto sięgać po dobrej jakości produkty. Dzięki temu zagoszczą w szafie na wiele sezonów. Dobrze, jeśli są wykonane z bawełny. Na szczególną uwagę zasługują te, które pochodzą od sprawdzonych i cenionych producentów. Może to być spódnica Lee albo spódnica Levi’s. Takie produkty wyróżniają się nie tylko solidnym wykonaniem, ale również krojami, które łatwo dopasować do każdej sylwetki. Można je nosić zarówno latem, jak i zimą.