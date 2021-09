Spodnie i marynarki idealne na co dzień

Spodnie i marynarki goszczą w wielu męskich garderobach. Występują w różnych krojach, kolorach, a czasami wyróżniają je nietypowe wzory. Może się natomiast wydawać, że takie zestawienie będzie idealne głównie na ważne okazje, kiedy musimy wyglądać elegancko. Czy aby na pewno? Styl casualowy staje się coraz popularniejszy, a my chcemy na co dzień wyglądać nie tylko modnie i stylowo, ale też czuć się przy tym komfortowo.

Jak najczęściej ubieramy się na co dzień?

Strój codzienny powinien być przede wszystkim luźny i wygodny. Nie oznacza to jednak, że każdego poranka musimy wcisnąć się w bawełniany dres z rozciągniętą gumką. Takie stroje zostawmy na cotygodniowe porządki w domu lub prace w ogródku. Natomiast w ciągu dnia, kiedy nie jesteśmy w pracy, ubierajmy się dokładnie tak, jak chcemy. Zazwyczaj zależy nam jednak, aby wybierane zestawy wciąż mieściły się w modowych kanonach, pozwalały nam czuć się dobrze, ale też dobrze wyglądać. Czy jest to możliwe?

Tak naprawdę wystarczy wyposażyć szafę w kilka podstawowych elementów, aby zbudować tak zwaną garderobę kapsułową. Są to ubrania wygodne, reprezentujące dobrą jakość, ale też ponadczasowe. Nierzadko występują w neutralnych kolorach albo też w takich barwach, które zostały dobrane do naszego typu urody. Tworzą bazę, dlatego w prosty sposób możemy zestawiać je z innymi, nieco bardziej oficjalnymi elementami, które w tym wydaniu będą raczej reprezentowały styl casualowy.

Wygodny t-shirt, dopasowane spodnie czy klasyczna koszula to podstawa męskiej szafy. Niech kroje będą wygodne, dopasowane do naszej sylwetki i uniwersalne. Łatwo dobierzemy do nich marynarki, kurtki czy też inne ubrania, które równie dobrze można nosić na co dzień.

Czy marynarki są wyłącznie elementem oficjalnego stroju?

Wspomniane wyżej marynarki doskonale odnajdują się też w stroju codziennym, o ile postawimy na fasony lekkie i mniej oficjalne. Także i dla tych eleganckich znajdzie się rozwiązanie, jednak często delikatnie krępują ruchy i wykonane są ze sztywnych, odpornych na gniecenie materiałów.

Przede wszystkim tego rodzaju marynarki nie zawsze muszą być dopasowane. Niektórzy mężczyźni decydują się na noszenie krojów przypominających ubrania oversize. Należy mieć jednak na uwadze, że stworzenie tego rodzaju stylizacji nie jest proste. Ci śmiałkowie, którzy się na to decydują, mają jednak szanse ubierać się jak czołowi znawcy mody.

Jakie spodnie zestawić z marynarką?

Jeżeli na co dzień chcemy nosić marynarki, to musimy się dowiedzieć, jakie spodnie będą do nich pasować. Tutaj darujmy sobie przede wszystkim wersje garniturowe, ponieważ są zbyt eleganckie i mało wygodne. Warto natomiast zainspirować się najnowszą modą męską i podpatrzeć, jak panowie noszą marynarki. Możne swobodnie zestawiać je nawet z jeansami. Dopasowane spodnie i piękna, lniana marynarka to połączenie doskonałe.

Jeżeli góra jest jednolita, w tym jednokolorowa, nie ma przeciwwskazań, aby spodnie były nieco szalone! Może niecodzienny wzór? Albo nietypowy kolor? Tutaj istnieje duża dowolność. Jeżeli nie lubimy eksperymentować i trzymamy się raczej klasyki, to postawmy na beże, czernie, brązy lub szarości. Pamiętajmy jednak, aby zawsze szukać materiałów dobrej jakości i przede wszystkim oddychających. Niestety, ale sztuczne tkaniny rzadko kojarzą się nam z komfortem i wygodą.

Inspiracje modowe – jak nosić casualowe marynarki?

Nie bój się eksperymentować z modą. Jeżeli nie do końca wiesz, jakie połączenie marynarki i dopasowanych spodni będzie dobre na co dzień, to postaraj się zainspirować gotowymi stylizacjami, które znajdziesz w gazetach bądź internecie. Spróbuj wprowadzić do swojej szafy nowe kolory, które będą powiewem świeżości. Niech podkreślają Twoją urodę, sprawdź również, czy dobrze się w nich czujesz. Warto poznać też kolory, które modne są w danym sezonie, gdyż może być to spore ułatwienie.

Cienkie marynarki lniane lub bawełniane są na pewno nieco bardziej casualowe niż te warianty, które uszyto ze sztywnych tkanin. Komfort to podstawa i nie możesz o tym zapominać. Pod spodem możesz mieć nawet T-shirt, świetnie zastąpi on elegancką koszulę. Niech będzie w poziome, cienkie paski, co na pewno zaskoczy niejedną osobę. Jednokolorowe wersje z dekoltem w serek także sprawdzą się w tym wydaniu. A co z butami? W chłodniejsze pory wybieraj sztyblety, natomiast latem czy wiosną niech będą to trampki wsuwane lub po prostu półbuty.