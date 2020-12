Stan deweloperski – zakup nieruchomości z rynku pierwotnego

Współczesne inwestycje deweloperskie w dobie epidemii mają się całkiem dobrze. Koronakryzys szczęśliwie omija tę branżę, powodując jedynie niewielkie zawirowania na rynku nieruchomości. Rodacy nadal wykazują spore zainteresowanie rynkiem pierwotnym, którego głównym produktem jest nieruchomość w stanie deweloperskim. Co to oznacza dla inwestora i kupujących?

Bez specjalistów ani rusz

Proces inwestycji deweloperskiej jest niezwykle skomplikowany i wymaga znajomości struktur prawnych z wielu dziedzin. To na inwestorze spoczywa największa odpowiedzialność, zarówno ze strony administracyjnej, jak i w kwestiach projektowych czy budowlanych. Otaczanie się fachowcami w danych dziedzinach jest kluczowe dla powodzenia całego przedsięwzięcia.

Niezmiernie ważne jest, aby dobrać wykwalifikowaną firmę budowlaną, pozyskać inżyniera-kierownika budowy, a także zdecydować się na usługi profesjonalnego biura, którego pracownicy zajmą się obsługą takiej inwestycji ze strony prawnej. Deweloper w procesie inwestycyjnym może napotkać wiele przeszkód, dotyczących zarówno kwestii formalno-prawnych, administracyjnych, jak i budowlanych. W takich sytuacjach warto zabezpieczyć się solidnym wsparciem ludzi, którzy znają się na rzeczy i sprawnie operują prawnymi paragrafami.

Czym jest stan deweloperski?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ każdy deweloper ma poniekąd ustalony własny zakres prac. Ogólnie mówi się, że jest to mieszkanie w stanie surowym, co wiąże się z późniejszą koniecznością wykończenia przestrzeni przez nabywców na własny koszt.

W ramach inwestycji deweloperskich w stanie surowym deweloper powinien zadbać o wylewkę podłogową (posadzkę), drzwi wejściowe, okna i parapety, instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalację elektryczną (gniazdka i włączniki), instalację wodno-kanalizacyjną, otynkowanie ścian (czasem nawet możliwe, że już pomalowane), a także wykończenie podłogi balkonu lub tarasu, najczęściej w formie płytek.

Cena lokalu w stanie surowym jest znaczniej bardziej atrakcyjna dla przyszłych właścicieli, szczególnie dla tych, którzy preferują wykończyć wnętrza według własnych upodobań.

Z perspektywy nabywcy

Zakup nieruchomości z rynku pierwotnego ma mnóstwo zalet. Czynnikiem decydującym najczęściej jest atrakcyjna lokalizacja, dogodny dojazd do centrum, a także pakiet nowoczesnych rozwiązań, jakie oferuje deweloper.

Zakup mieszkania w stanie surowym daje możliwość wykończenia mieszkania zgodnie z własnymi oczekiwaniami. Warto jednak dokładnie zapoznać się z treścią umowy przed złożeniem podpisu. Może okazać się, że stan surowy u dewelopera nie będzie zawierał grzejników czy zamontowanych gniazdek elektrycznych.

Inną sprawą jest zakup mieszkania w stanie pod klucz, które jest w pełni wykończone i gotowe na przyjęcie nowych lokatorów. Jest to jednak już znacznie kosztowniejsza inwestycja, na którą nie wszyscy mogą sobie pozwolić.

Partnerem materiału jest Kancelaria Konieczny Wierzbicki – obsługa inwestycji deweloperskich.