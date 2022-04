Stoisko wystawiennicze na targi – jak je przygotować?

Targi branżowe to doskonała okazja, aby zaprezentować bieżącą ofertę własnej firmy. To świetny sposób, aby dotrzeć do szerokiego grona klientów, którzy mogą być zainteresowani zakupem konkretnych produktów lub usług. Jak do tego celu przygotować atrakcyjnie wyglądające stoisko? Na co zwrócić uwagę przy jego projektowaniu? Podpowiadamy.

Efektywny podział na strefy

Każde dobre stoisko wystawiennicze powinno składać się przynajmniej z dwóch wyraźnych stref. W jednej powinny być umieszczone wszelkie elementy reklamowe, a w drugiej powinniśmy zadbać o to, aby w jak największym stopniu zadbać o komfort gości. Trzecia, opcjonalna strefa może zapewniać maksimum prywatności dla wybranej grupy osób, które zechcą podpisać umowę lub złożyć zamówienie na wybrane produkty.

Warto zwrócić uwagę na to, aby podział na strefy był realnie efektywny. Polega to w głównej mierze na wyposażeniu przestrzeni w niezbędne akcesoria i dodatki, które wprost wskazują i motywują do tego, aby wykonać określone czynności w danym miejscu. Może to być bezpłatny poczęstunek lub ekspres do kawy. Osoba korzystająca z atrakcyjnych dodatków może sama w sobie poczuć się zobowiązana do tego, aby zapoznać się z konkretną ofertą przedsiębiorstwa. Jest to zarazem bardzo skuteczna metoda na to, aby realnie zainteresować klienta jakościowo dobrym produktem lub usługą.

Umiejętne zaplanowanie odpowiednich stref oraz budowa wszystkich elementów w poprawny i spójny sposób jest nie lada wyzwaniem. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na prężnie rozwijające się pomysły u konkurentów. Dlatego przy tworzeniu stoisk na targi warto korzystać z wiedzy profesjonalistów, na przykład z oferty firmy https://exposystemy.pl, która realizuje te zadania w sposób kompleksowy.

Meble dopasowane do stylu stoiska

Nowoczesne stoiska wystawiennicze korzystają z nietypowych projektów mebli. Mają one same w sobie przykuwać uwagę nietypowym designem i zachęcać do tego, aby zbliżyć się do stanowiska i zapoznać się z ofertą. Królują zwłaszcza szklane i transparentne materiały. Dużym zainteresowaniem cieszą się także błyszczące wykończenia frontów i meble z firmowymi nadrukami.

Wybierając wyposażenie meblowe należy kierować się względami estetycznymi, które będą wpasowywać się w koncept naszej marki. Całe wyposażenie musi spójnie do pasować, zarówno kolorystycznie, kształtem, jak i formą. Jeśli stawiamy na minimalizm to można zdecydować się na prosty stolik z plastikowymi, lekkimi krzesłami. Jeśli natomiast chcemy podkreślić prestiż i luksusowy charakter marki to warto wybrać wysoką ladę przy której znajdą się wygodne, duże fotele.