Świszczący oddech – przyczyny i postępowanie

Wiele osób zmaga się z problemem świszczącego oddechu. Niekiedy jest on słyszalny tylko wtedy, gdy pacjent jest osłuchiwany stetoskopem. W innych wypadkach świst jest na tyle głośny, iż nie potrzeba do jego słyszenia żadnych przyrządów. Jednak bez względu na rodzaj świstu, wymaga on bez wątpienia konsultacji lekarskiej oraz zgłębienia przyczyny problemu.

Świszczący oddech – skąd się bierze?

Jest wiele przyczyn świszczącego oddechu. Zazwyczaj występuje on razem z innymi dolegliwościami, takimi jak chociażby duszności (o których więcej przeczytasz tutaj). Bardzo często jest on wynikiem zalegania wydzielin w drogach oddechowych, w związku z występującą w organizmie infekcją wirusową bądź też bakteryjną.

Inną przyczyną może być natomiast zapalenie krtani, które również jest wywoływane przez wirusy oraz bakterie. Wówczas prócz chrypki, bardzo często pojawia się również i świszczący oddech. Takie objawy chorobowe są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, dlatego natychmiastowo powinny one zostać poddane weryfikacji przez lekarza.

Także zapalenie tchawicy oraz oskrzeli, mogą wywoływać świszczący oddech. Podobnie jak rak płuc, różnego rodzaju wady rozwojowe, choroby płuc, reakcja alergiczna, ciało obce w drogach oddechowych itp. Najczęstszą przyczyną jednak zdecydowanie jest astma.

Mam świszczący oddech – co powinienem zrobić?

Świszczący oddech może być wywołany przez bardzo różne choroby oraz dolegliwości. Dlatego w każdym przypadku zastosowane leczenie może być inne. Najważniejszym krokiem jest jednak udanie się do lekarza pierwszego kontaktu, celem zweryfikowania sytuacji. Może on od razu zdiagnozować chorobę, jaką jest przykładowo zapalenie krtani i zapisać odpowiedni antybiotyk. W przypadku bardziej skomplikowanych schorzeń, konieczne jest zazwyczaj zlecenie dodatkowych badań i udanie się do innych lekarzy specjalistów. Świszczącego oddechu zdecydowanie nigdy nie należy lekceważyć.

Czy jest to niebezpieczne dla zdrowia?

Świszczący oddech jest objawem, który wynika ze zwężonych dróg oddechowych. Nieprawidłowo przepływające powietrze, może być w niektórych sytuacjach bardzo niebezpiecznym objawem. Tak jest chociażby w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej. Wówczas dostępu do powietrza po czasie może po prostu zabraknąć.

Z tego względu tak istotna jest szybka konsultacja z lekarzem. Rozpoczęcie leczenia może pomóc udrożnić drogi oddechowe i sprawić, że oddech powróci do normy. Poza tym świszczący oddech może być również objawem poważnych chorób nowotworowych, których nie należy lekceważyć. Jeśli powyższy artykuł Cię zainteresował to zachęcam do wejścia na stronę https://zdrowiewformie.pl gdzie znajdziesz więcej przydatnych artykułów dotyczących zdrowia.