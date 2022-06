Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - otopr.pl

TSR, czyli Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach to jedna z najskuteczniejszych metod psychoterapeutycznych. Stosuje się ją w gabinetach psychologicznych w celu znalezienia istoty problemu u pacjentów, którzy odczuwają chęć i motywację do zwalczenia traumy, uzależnień lub próbują poradzić sobie z innymi zaburzeniami psychicznymi. Na czym ona polega? Podpowiadamy.

Na czym polega Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach?

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach oparta jest na przekonaniu, że pacjent przychodzi do lekarza z określonym problemem i doskonale sam wie co może mu pomóc. W takim przypadku psychoterapeuta jest tylko narzędziem dzięki któremu będzie w stanie osiągnąć swój cel. Okazuje się to niezwykle skuteczne, zwłaszcza w przypadku osób o bardzo indywidualnych potrzebach.

W takiej terapii lekarz stara się wskazać możliwości oraz wyszukuje u pacjenta mocnych stron, które pozwolą mu lepiej zrozumieć istotę problemu. W ten sposób jest on w stanie samodzielnie znaleźć najlepsze rozwiązania i zastosować je do codziennego życia. Zadaniem psychoterapeuty nie jest także sięganie do minionych przeżyć. Pozwala to na stopniowe zapominanie o przyszłości i skupienie się na teraźniejszości oraz przyszłości.

Dla kogo Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach?

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach ma zwykle charakter krótkoterminowy i wykazuje dużą skuteczność niezależnie od rodzaju pacjenta, jego potrzeb oraz problemów z którymi musi się zmierzyć. Stosuje się ją zarówno w formie spotkań indywidualnych, jak i grupowych. Jest możliwa do realizacji także w formie terapii dla par lub całych rodzin.

To jak długo potrwa terapia w głównej mierze zależy od samego pacjenta. Wypracowanie rozwiązania może okazać się proste, jak i może być dużo bardziej czasochłonne. Jeśli regularne spotkania w gabinecie są dla nas wymagające to alternatywną i równie skuteczną metodą jest psycholog online. Rozmowy odbywają się przez internet, a leczenie jest tak samo skuteczne jak w przypadku spotkania twarzą w twarz.