Timex i historia damskich zegarków

Historia zegarków to tak naprawdę niezwykła opowieść o królewskości, sztuce i niezależności. W czasach gdy powojenni artyści odkrywali nowe, swobodniejsze style, Timex wprowadzał rewolucję na rynku zegarków damskich – modne, ale i praktyczne projekty dla kobiet z różnych środowisk. Oto jak wszystko się zaczęło!

Zegarki damskie Timex cieszą się dziś wielkim powodzeniem, głównie ze względu na swoją niezawodność i przystępne ceny. Cieszą się także sporą renomą, a wszystko dzięki wyjątkowo bujnej historii. Podświetlenie w zegarku Timex Indiglo damskim to innowacja technologiczna, która wręcz zapisała się na kartach historii zegarmistrzostwa. Wróćmy jednak do „korzeni".

Królewskie pochodzenie zegarków damskich

Zegarki kieszonkowe w XIX wieku były popularnym przedmiotem głównie wśród biznesmenów – rzecz jasna płci męskiej. Jednak w 1810 r. królowa Neapolu zleciła Abrahamowi-Louisowi Breguetowi (wybitnemu zegarmistrzowi) wykonanie dla niej ozdobnej bransoletki inkrustowanej małym zegarem. Jej dekadencka „biżuteria” jest do dziś uważana za pierwszy zegarek na rękę w historii. Trend przyjął się w kręgach kobiet z wyższych sfer, które pożądały „bransoletek z zegarkiem” produkowanych w Szwajcarii jako ekskluzywna biżuteria z klejnotami. Dlatego zegarki na rękę były postrzegane jako przedmiot stricte kobiecy. Minęło jeszcze kilkadziesiąt lat, zanim mężczyźni wpadli na pomysł noszenia takiego „kobiecego” dodatku na ulicy. Dopiero niespokojny czas wojny zweryfikował myślenie, jakoby zegarek na rękę był odpowiedni tylko dla dam.

Zegarki Timex w czasach wojny

Gdy wojna światowa wstrząsnęła początkiem XX wieku, zaczęto szukać nowych sposobów na zwiększenie efektywności wojskowej. Udało się to w niezwykle prosty sposób. W 1918 roku firma Timex (wówczas Waterbury Clock) połączyła damską bransoletę z zegarkiem z męskim zegarkiem kieszonkowym w pierwszy na świecie zegarek na rękę – taki, jaki znamy dziś. To był genialny pomysł, który zrewolucjonizował całą branżę. Przesunięcie koronki z godziny dwunastej na trzecią i przyspawanie szlufek do mocowania paska sprawiło, że żołnierzom znacznie łatwiej było sprawdzić godzinę na nadgarstkach, niż zagłębiać się w kieszenie mundura.

Praktyczne podejście

Wkrótce w zegarkach przestało chodzić już tylko o liczbę klejnotów, a coraz bardziej liczyła się praktyczność. Nową, sportową i niezależną reputację zegarkom nadała jeszcze pływaczka Mercedes Gleitze, która przepłynęła kanał La Manche w wodoodpornym zegarku. Doszliśmy więc do punktu, w którym zegarki damskie zmierzały w stronę dwóch skrajności – albo jako drogi element biżuterii, albo jako element ściśle użytkowy. W miarę zbliżania się do połowy stulecia i wzmożonych ruchów wyzwolenia kobiet popularność zegarków damskich wśród kobiet nabierała tempa.

Dostępność dla wszystkich

W latach pięćdziesiątych kobiety poczuły się wolne w wielu sferach. Każda z nich mogła mieć własny zegarek, a wszystko dzięki zegarmistrzom z firmy Timex. Dostrzegli, że świat potrzebował zegarków damskich, które byłyby zarówno modne, jak i praktyczne, ale i dostępne dla zwykłej kobiety. Dzięki mniejszym mechanizmom Timex jako pierwszy zaczął produkować smuklejsze zegarki damskie. W porównaniu z importowanymi, luksusowymi szwajcarskimi zegarkami, niższa cena zegarków Timex oznaczała, że kobieta może odtąd posiadać kilka modeli zegarków za cenę jednego „klejnotowego”. Od tego czasu zegarki damskie Timex nadal cieszą się powodzeniem, oferując kobietom modne i niezawodne modele w wielu stylach – od modeli z klasycznym, skórzanym paskiem i zegarków damskich Timex na bransolecie, po zaawansowane modele sportowe i wiele innych.