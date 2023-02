Tomografia komputerowa zębów – kto ją wykonuje?

Tomografia komputerowa zębów to badanie, które zdecydowanie ciekawi każdego pacjenta, który w przyszłości zamierza założyć aparat ortodontyczny. Kto właściwie wykonuje takie prześwietlenie? Eksperci odpowiadają.

Tomografia komputerowa zębów – gdzie się ją wykonuje?

Tomografia komputerowa zębów w Krakowie to badanie, które wykonywane jest przez radiologia, w specjalnie przygotowanej do tego pracowni. Dzięki temu można zachować odpowiednie bezpieczeństwo, które jest priorytetowe dla każdego człowieka.

Stomatolog w Krakowie Azory to natomiast specjalista, który może wydać skierowanie na tego typu prześwietlenie. Ma to związek głównie z korygowaniem zgryzu oraz leczeniem zębów. Można również wykorzystać taki tomograf do implantów oraz mostów.

Samo badanie musi być przeprowadzone w specjalnym pomieszczeniu, wraz ze specjalistycznymi akcesoriami ochronnymi dla pacjenta. Jest to spowodowane głównie promieniowaniem, które jest niezdrowe dla człowieka. W przypadku jednorazowego badania dawka jest nieznaczna.

Tomografia komputerowa zębów – jak się do niej przygotować?

Do takiej tomografii najlepiej jest się przygotować poprzez dokładne umycie zębów oraz wyjęciu wszystkich kolczyków i zdjęciu łańcuszków. W kadrze maszyny powinna znajdować się jedynie głowa, która nie powinna posiadać również jakichkolwiek spinek i wsuwek.

Warto pamiętać także o odłożeniu telefonu komórkowego. Jest to ważne, aby nie tylko zadbać o własne zdrowie, ale również nie uszkodzić aparatu i nie zaburzyć jakości zdjęcia. Poza tym nie trzeba specjalnie przygotowywać się do tego badania.

Tomografię komputerową zębów można wykonać zarówno na czczo jak i po posiłku. Nie ma to większego znaczenia i nie wpływa jakkolwiek na obraz i dane. Warto wziąć to pod uwagę i pamiętać jedynie o zdjęciu jakiejkolwiek biżuterii.

