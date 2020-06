Top 5 najbardziej znanych obrazów religijnych w Polsce

Polska jest bardzo religijnym krajem, w którym wiara katolicka zaznacza swój ślad w wielu dziedzinach życia. Jednym z jej przejawów jest duża popularność malarstwa religijnego. Dawniej w prawie każdym polskim domu znajdował się obowiązkowo krzyż i przynajmniej jeden religijny obraz. Bardzo często pojawiały się one po Pierwszej Komunii, gdyż tradycją stało się obdarowywanie dziecka prezentem w formie świętego obrazu. Dziś nadal wielu nie wyobraża sobie, aby w mieszkaniu mogło zabraknąć tego sakralnego elementu. Przeważają portrety Jezusa, Maryi, znanych Świętych a także wizerunki Aniołów oraz sceny Biblijne. Najpopularniejsze obrazy religijne w Polsce to te przedstawiające najważniejsze postaci z Biblii ale również te, które są swoistymi symbolami Polskiego katolicyzmu jak np. Papież Jan Paweł II. Malarstwo religijne wykorzystywane jest jako dekoracja wnętrza domu czy też prezent z okazji ważnych uroczystości takich jak Chrzest czy Pierwsza Komunia Święta.

“Jezu ufam Tobie”

Klasyką obrazu religijnego jest praca Adolfa Hyły pt. “Jezu Ufam Tobie”, znanego również jako “Jezus Miłosierny” lub “Obraz Miłosierdzia Bożego”. Wizerunek Jezusa Chrystusa w tej wersji jest najpopularniejszym obrazem religijnym w Polsce i najchętniej kupowanym przez miłośników sztuki sakralnej. Warto wspomnieć, że pierwowzór tego obrazu w 1934 roku namalował Eugeniusz Kaźmierowski. Ta najbardziej znana wersja obrazu utrwaliła się w świadomości wiernych głównie przez fakt, że dzieło to bardzo często można spotkać w kościołach. Obraz ma bardzo pozytywny wydźwięk, niesie ze sobą nadzieję i przesłanie miłosierdzia Bożego.

“Chrystus modlący się

Drugim, niezwykle popularnym wizerunkiem Jezusa jest obraz przedstawiający Syna Bożego modlącego się w Ogrójcu. Motyw ten jest często wykorzystywany w sztuce. Obraz często gości w polskich domach, najczęściej umieszczany jest w salonach, gdyż zwykle jest to dość duży format. Dziełu temu towarzyszy klimat spokoju i skupienia, kolorystyka jest bardzo wyważona a wizerunek modlącego się Jezusa skłania do refleksji i zadumy.

“Matka Boska Częstochowska”

Najsłynniejszy wizerunek Matki Boskiej w Polsce i wielka niewiadoma związana z tym obrazem sprawiają, że tłumy wiernych niezmiennie zachwycają się “Czarną Madonną”. Nieznany jest autor tego dzieła ani też czas czy miejsce jego wykonania. Wiadomo, że historia obrazu sięga czasów “potopu szwedzkiego” w XVII wieku. Oryginał znajduje się w najsłynniejszym Sanktuarium Matki Bożej w Polsce. Mowa oczywiście o Jasnej Górze w Częstochowie, miejscu do którego rokrocznie pielgrzymują tłumy wiernych nie tylko z Polski ale i z całego świata. Cudowny obraz jest rozpoznawalnym za granicą symbolem naszego kraju.

“Matka Boska Karmiąca”

Kolejnym niezwykle ważnym obrazem, na którym widniej Maryja jest “Matka Boska Karmiąca”. Taki wizerunek Matki Chrystusa rozpowszechnili średniowieczni malarze lecz legenda głosi, że to ewangelista, św. Łukasz jako pierwszy stworzył portret Maryi podczas tej intymnej czynności. Obraz ten uznawany jest za niezwykle piękny i ważny dla wiary katolickiej. Pokazuje Matkę Boską jako niezwykle czułą i kochająca opiekunkę swojego dziecka, karmiącą go i dbającą o niego. Ponadto ukazuje “ludzkie” oblicze Chrystusa, który jako niemowlę potrzebował do życia pokarmu matki jak każde inne dziecko. Obraz Maria Lactans ma ogromne znaczenie dla kobiet w ciąży oraz matek karmiących i jest często przywoływany podczas debaty o słuszności karmienia piersią w miejscach publicznych.

Portrety Jana Pawła II

Oprócz portretów świętych i scen Biblijnych, jest jeszcze jeden rodzaj obrazów religijnych, który ma duże znaczenie dla Polaków. Są to wszelkie podobizny Ojca Świętego, Jana Pawła II, które od lat mają swoje miejsce w wielu polskich domach. Papież Polak w latach komuzimu odgrywa ogromna rolę w świadomości swoich rodaków a po jego śmierci zrodził się w kraju swoisty kult Jana Pawła II. Jego wizerunek to jeden z najczęściej kupowanych obrazów religijnych w Polsce. Na świecie jest to obok Matki Boskiej Częstochowskiej, jeden z religijnych symboli naszego kraju.