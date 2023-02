Spożywanie tranu jest zalecane pacjentom już od dawna. Głównym powodem tych zaleceń jest zwiększania odporności pacjentów, czyli zapobieganie powstawaniu u nich różnego typu infekcji wirusowych i bakteryjnych. Jakie są właściwości tranu? Dlaczego jego spożywanie może się wiązać z wieloma korzyściami dla pacjentów? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Jakie są właściwości zdrowotne tranu?

Tran to koncentrat olejów z wątroby dorsza atlantyckiego oraz innych gatunków ryb morskich z rodziny dorszowatych. Znajdują się w nich bardzo duże ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli m.in. kwasy omega-3 i omega-6, EPA i DHA. Oprócz nich w tranie znajdują się też duże ilości witamin A i D, które mają duże znaczenie nie tylko dla prawidłowego rozwoju dzieci, ale też są bardzo przydatne we wspieraniu odporności i prawidłowego funkcjonowania dorosłych pacjentów. Mają one dużo znaczenie między innymi dla prawidłowej regeneracji organizmu po okresie infekcji.

Tran najczęściej spożywa się w formie tabletek. Taka forma podawania jest po prostu najłatwiejsza i odpowiednia dla większości pacjentów. Tran w kapsułkach jest przyjmowany przez wiele osób, które traktują go jak jeden najważniejszych suplementów diety.

Jakie są zalecenia dotyczące spożywania tranu?

Spożywanie tranu w kapsułkach zaleca się każdemu pacjentowi, u którego nie istnieją do niego żadne przeciwwskazania. Największe znaczenie tran ma u osób, u których jest okresowo zwiększone zapotrzebowanie na witaminy A i D, czyli przede wszystkim u dzieci i młodzieży w okresie dojrzewania. Nie oznacza to jednak, że tranu nie powinny spożywać osoby dorosłe. Zawarte w tranie kwasy omega-3 i omega-6 mają bardzo duże znaczenie dla budowania ich odporności i regenerowania sił. Tran powinny też pożywać osoby starsze i będące w okresie rekonwalescencji po urazach. Więcej na temat zaleceń dotyczących spożywania tranu opowiedział nam nasz rozmówca farmaceuta z apteki internetowej MIRO:

Większość pacjentów stosuje tran w okresie jesienno-zimowym w celu zwiększenia ochrony przed infekcjami sezonowymi. Zawarte w tranie substancje faktycznie mogą zapobiec np. przeziębieniom czy grypie. Stosowanie tranu zaleca się też osobom, które nałogowo palą papierosy, często piją alkohol oraz prowadząc nieregularny tryb życia, który wiąże się z narażeniem na częste sytuacje stresowe. Tran pozwoli dodatkowo wzmocnić organizm, aby poradzić sobie z tymi problemami.

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do spożywania tranu?

Niestety tran nie może być przyjmowany przez każdego pacjenta. Istnieją pewne przeciwwskazania do jego zażywania. Tran nie powinien być podawany dzieciom poniżej 4. roku życia. Z kolei kobiety w ciąży powinny go przyjmować tylko po konsultacjach z lekarzem prowadzącym ciążę. Wymóg ten jest spowodowany głównie dużą zawartością w tranie witaminy A. Kobieta w trakcie ciąży powinna dostarczać do organizmu odpowiednią ilość witaminy A, jednak nie mogą jej przedawkować. Przeciwwskazania dotyczące spożywania tranu dotyczą także pacjentów, którzy chorują na kamicę nerkową, sarkoidozę lub hiperkalcemię. Tranu nie powinno się też łączyć z przyjmowaniem preparatów, które zawierają witaminę A i D.