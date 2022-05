Trendy w makijażu 2022 – co musisz o nich wiedzieć

W 2022 roku podstawą makijażu będzie promienna, zdrowo wyglądająca i wyraźnie rozświetlona cera. Do łask powróci też róż do policzków i odważne kolory cieni do powiek. Na topie będą również neonowe kredki, a także czarna, klasyczna, niezmiennie modna jaskółka, tym razem w nieco odświeżonej wersji XXL. Dominować będą szminki w kolorze brązu i czerwieni. Powrócą również popularne w latach 2000. bezbarwne błyszczyki. Co musisz wiedzieć o trendach w makijażu w 2022? Podpowiadamy.

Róż na policzkach

W 2022 roku w makijażu królował będzie róż zarówno na powiekach jak i na policzkach i ustach. W uniwersalnym, świeżym, delikatnym kolorze będzie pasował każdemu, przepięknie odbijając promienie słoneczne w wakacyjne miesiące. Jest to kosmetyk wielozadaniowy — zwłaszcza w kremowej formule świetnie sprawdzi się nie tylko, aby zaznaczyć kości policzkowe, ale również jako cień, bądź delikatna pomadka.

Rozświetlona skóra

Najsilniejszym trendem makijażowym w 2022 roku jest rozświetlona, świeża, promienista skóra. Aby osiągnąć taki efekt można sięgnąć po podkład rozświetlający lancome teint miracle, który przepięknie wyrównuje koloryt twarzy, nawilża ją i dzięki swojej długotrwale formule nie wymaga poprawek w ciągu dnia.

W kosmetyczce każdej kobiety powinien znaleźć się również rozświetlacz, który nada skórze twarzy blasku, a w okresie wakacyjnym doskonale uwydatni mieniące się w słońcu drobinki. Standardowo aplikujemy go na szczyty kości policzkowych, choć pięknie prezentuje się również na dekolcie.

Transparentny błyszczyk

W 2022 roku do łask wracają różnorodne trendy rodem z lat 2000. Jednym z nich jest transparentny błyszczyk. Produkt ten świetnie wpisuje się w obecnie modny, naturalny, rozświetlony makijaż. Warto użyć go na randkę, np. w towarzystwie kultowego zapachu takiego jak perfumy la vie est belle lancome cenionego za świeżą, kwiatową kompozycję.

Kolorowe cienie do powiek i kreski eyelinerem

Kolejnym trendem nawiązującym do mody lat 2000. są bardzo kolorowe cienie do powiek, które makijażyści proponują wykorzystywać w wersji total look lub do make-upu w stylu smokey eye. Obecnie już nie tylko matowe palety będą trendy, ale również brokatowe.

Modne będą również kolorowe kreski wykonane przy pomocy miękkiej kredki lub eyelinera. Alternatywne kreski zdominowały obecnie trendy na Instagramie. Obowiązuje w nich pełna dowolność — można podkreślić nimi zarówno górną, jak i dolną powiekę. Świetnie sprawdzą się zarówno na co dzień jak i na większe okazje.

Czarna kredka w wersji XXL

Choć klasyczne kocie oko wykonane czarnym eyelinerem nigdy nie wyjdzie z mody, to w nadchodzących miesiącach makijażyści proponują je w nowej odsłonie XXL, czyli takiej, gdzie całe oko jest obrysowane. Na górnej powiece i dolnej linii rzęs rysujemy czarną kredką linie, a następnie łączymy je w kąciku i wyciągamy w górę by optycznie powiększyć oko.

Zoom na usta

W 2022 w makijażu dominować będą szminki w kolorze brązowym i czerwonym. Te pierwsze świetnie sprawdzą się na co dzień i docenią je szczególnie osoby, które gustują w bardziej stonowanej palecie kolorów. Pomadki w jasnych odcieniach będą idealnym uzupełnieniem codziennej stylizacji, a ciemniejszych wieczorowej.

Z kolei czerwone usta to charakterystyczny akcent, który sprawdzi się świetnie zwłaszcza jako dopełnienie wieczorowego makijażu. Dobierając kolor szminki, warto wziąć pod uwagę swój kolor skóry, a także włosów. Ogólna zasada mówi, że brunetki powinny postawić na zimne odcienie, z kolei blondynki na ciepłe