Uniwersalne elementy garderoby, które warto mieć w swojej szafie

Wiele z nas, mimo wypełnionej po brzegi szafy, ma problem z wyborem stylizacji. Masz mnóstwo rzeczy, które co prawda kiedyś Ci się podobały, ale teraz nie są już modne, znudziły Ci się? Mimo ogromnej ilości ubrań czujesz, że nie masz co na siebie założyć? Taka sytuacja może prowadzić do kolejnych zakupów, które ostatecznie spotęgują problem. Przez jakiś czas modowe dylematy nie będą Ci dokuczać, ale po pewnym czasie znowu powrócą, a Ty zostaniesz z jeszcze większą ilością ubrań, których nie chcesz już nosić. Można jednak temu zapobiec. W tym celu warto zainwestować w uniwersalne elementy garderoby, które zajmą niewiele przestrzeni, a sprawią, że skompletowanie stylizacji stanie się łatwiejsze. Sprawdzą się one przy wielu okazjach i posłużą Ci przez lata. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

Kurtki jeansowe

To modne elementy garderoby, które będą świetnie się prezentować zarówno na nastolatkach, jak i dorosłych kobietach. Kurtki jeansowe mogą być śmiało wykorzystywane w stylizacjach casualowych, ale także tych eleganckich. Wybór kurtek jeansowych jest równie szeroki jak wachlarz ich zastosowań. Możemy postawić na model dopasowany lub bardziej luźny. Istnieje także wiele opcji kolorystycznych, spośród których możemy wybierać. Aby zachować uniwersalny charakter ubrania warto zdecydować się na odcienie niebieskiego i szarości, a także czerń oraz biel.

Marynarki i żakiety

Stanowią one symbol elegancji i charakteryzuje je ponadczasowość. Na rynku znajdziemy damskie marynarki w różnych wariantach kolorystycznych i wzorach. Występują one również w różnych krojach, które możemy dopasować do naszych sylwetek, potrzeb i preferencji. Przy ich wyborze radzimy stawiać na klasyczne barwy i wzory, takie jak np.:

• czerń;

• granat;

• brąz;

• beż;

• krata;

• pepitka.

Dzięki temu mamy pewność, że wybrane przez nas ubranie zawsze będzie modne. Wybór klasycznego rozwiązania to także uniwersalność – sprawdzi się ono w wielu okolicznościach. Wykorzystasz je m.in. przy układaniu eleganckiej stylizacji do pracy, na spotkanie biznesowe, a także wesele. Marynarki będą również świetnym rozwiązaniem podczas wypadu na miasto z przyjaciółką oraz romantycznej kolacji z ukochanym. Możliwości są nieograniczone!

Kardigany

To kolejne rozwiązanie, które sprawdzi się bez względu na okoliczności. Luźny outfit z kardiganem w roli głównej? Załóż swój ulubiony t-shirt oraz jeansy i ciesz się świetną casualową stylizacją. Masz ochotę na odrobinę elegancji? Zestaw kardigan z koszulą, cygaretkami i gotowe! A może masz ochotę na delikatny, dziewczęcy look? Skompletuj spódnicę midi z kardiganem, załóż pod niego top i voilà! Postaw na neutralny kolor, wybierz pasujący Ci krój oraz długość i zapomnij o modowych dylematach.

Dzięki zastosowaniu powyższych porad zawsze będziesz mieć w szafie modną i uniwersalną opcję, która posłuży Ci niezależnie od sytuacji. Oszczędzi Ci to wiele stresu związanego z wyborem stylizacji. Już dziś wzbogać swoją garderobę o nową kurtkę dżinsową, marynarkę, żakiet bądź kardigan i codziennie olśniewaj swym lookiem!