Usługa DSR — czym jest i kto powinien z niej korzystać?

Na całym świecie, można zauważyć, że energia odnawialna staje się coraz bardziej popularna, powstaje wiele nowych usług, które mają na celu wspierać rozwój zielonej energii. Jedną z takich usług jest Demand Side Response (DSR) – czyli odpowiedź ze strony odbiorców na zmiany w podaży energii elektrycznej. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej usłudze, omówimy, czym jest i kto powinien z niej korzystać.

Co to jest DSR?

Demand Side Response, czyli DSR, to system, który pozwala na zarządzanie podażą energii elektrycznej poprzez regulację jej popytu przez odbiorców. Dzięki temu system energetyczny może reagować na rotacje w podaży energii, dostosowując jej produkcję do aktualnych potrzeb klientów. DSR jest zatem narzędziem, które pozwala na elastyczne zarządzanie energią i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji.

DSR działa na podstawie umowy między producentem energii a odbiorcą, w których odbiorca zobowiązuje się do dostarczania określonej ilości energii w odpowiednim czasie, za co otrzymuje wynagrodzenie. Producent natomiast może korzystać z rezerw mocy, jakie daje mu usługa DSR, co pozwala na zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa systemu energetycznego.

Kto powinien korzystać z DSR?

Usługa DSR jest szczególnie atrakcyjna dla firm i przedsiębiorstw, które zużywają dużo energii elektrycznej i posiadają duże zapotrzebowanie na moc. Dotyczy to przede wszystkim sektora przemysłowego, w tym produkcji chemicznej, metalowej czy farmaceutycznej. Także małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z usługi DSR poprzez udział w tzw. wirtualnych elektrowniach, w których kilka małych instalacji może działać razem i w ten sposób tworzyć rezerwę mocy dla sieci. Dla firm korzystających z DSR możliwość dostarczenia dodatkowej mocy do sieci może stanowić źródło dodatkowych przychodów oraz możliwość zmniejszenia kosztów związanych z energią elektryczną poprzez korzystanie z tańszych taryf nocnych czy szczytowych. Firma Pionergia zajmuje się tematyką implementacji DSR dla przedsiębiorstw.